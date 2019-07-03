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04.07.2019
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‘Enflasyonu düşük göstermek için marketleri arayıp fiyatları indirttiler’

CHP sözcüsü Faik Öztrak, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zammı etkileyen resmi enflasyon rakamının, marketlere fiyat alımı öncesi indirim yaptırılarak düşük gösterildiğini söyledi.

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CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zammı etkileyen enflasyon rakamıyla ilgili önemli bir iddiada bulundu.

Bugün belli olan memur ve emekli zam oranlarına dikkat çeken Faik Öztrak Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyelerine yüzde 40 zam yapılmasını eleştirdi.

‘KURULA YÜZDE 40 EMEKLİYE YÜZDE 6’

Öztrak’ın konuşmasından satır başları şöyle:

“2009 yılı Haziran ayında enflasyon bir önceki ayına göre binde 3 oranında artmış yıllık bazda yüzde 7 olmuş. Türkiye dünya enflasyon liginde hâlâ 11. sırada.

Çok ciddi bir çifte standart var. Kurul üyelerinin maaşı 18 bin liraya çıkarıldı. Artış yüzde 40. Memur emeklisine yüzde 6, bağkur-SSK’ya yüzde 5, YİK üyelerine yüzde 40. Burada adalet yok.”

‘MARKETLERİ ARAYIP İNDİRİM YAPTIRDILAR’

“Bu yıl başında fiyat toplama konusunda gıdada iş yeri seçim kriterlerinde TÜİK değişiklik yapmıştı. Şimdi en yüksek satış yapan sınırlı sayıda yerden fiyat topluyor. Buradan bakınca TÜİK endekslerinde aşağı doğru bir gidiş gördük. Bazı kalemlerde madde sepeti ağırlığı ile aynı mal gruplarının piyasadaki fiyat değişiklikleri tutmuyor. Hatta bunun da ötesine gidilen bir şey var, bazı üst düzey yetkililerin bu sınırlı sayıdaki marketlere telefon açmak suretiyle ‘Bugün anketörlerimiz gelecekler, şunda bu kadar indirim yapacaksınız’ diye doğrudan müdahale ettiklerine yönelik iddialar var.

Ne yapılırsa yapılsın, mızrak çuvala sığmaz; pazarda yapılan yangının üstü böyle doğrudan müdahale etmekle kapatılamaz. Yapılması gereken maaş artışı da ne yüzde 5, ne yüzde 6. Kendilerine gelince yüzde 40, görüyorsunuz.”

‘ZAMLARA RAĞMEN TÜİK’E GÖRE AZALIŞ VAR’

“Bu yüzde 5’in içinde çay fiyatı yok mu? Şeker, benzin yok mu? Altı alta toz şeker fiyatı binde 5, çay fiyatı da yüzde 6,8 azalmış. Oysa biliyoruz geçen ayın sonunda şekere yüzde 16, çaya yüzde 15 zam yapıldı. Ama TÜİK rakamlarına bakarsanız azalış var.

Bu zamları ay sonuna kaydırmasalardı bugün emeklinin maaşına yapılan zam daha fazla olacaktı. Burada emeklinin, Bağ-Kur’lunun hakkını yemişlerdir. Bütün bunlar enflasyon rakamlarının gerçekten ne kadar uzak olduğunu ortaya koymaktadır.”

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak

‘MERKEZ BANKASI PARA BASMAYA ZORLANIYOR’

“Harekete geçmek için kaybedilecek zaman yok. Hem para politikası alanında hem de özellikle bütçede mali disiplin kaybolmuş durumda. Merkez Bankası sürekli para basmaya zorlanıyor. Memurun emeklinin Bağ-Kur’lunun hakkı yenmiştir.

Ekonomide bir bahar havası gibi bir gelişme var denmektedir ama bu da bunun arkasında yere basan bir program olmazsa saman alevi gibi sönecektir.”

‘VATANDAŞ VERGİSİNİ ÖDÜYORSA HESAP SORACAKTIR’

“(Bülent Arınç tepkisi) Edepsiz sözünü vatandaşlara sarf ettim trollere sarf ettim’ bu geçerli değil. Bizim maaşımızı merak edenler edepsizlik yapıyor dedi. Vatandaş eğer vergisini ödüyorsa o vergiyle maaşı ödenenlere hesap soracaktır.

Ne sıkıntı olsa bunların partilerinin içinde, bunları trollere mal etmek gibi bir alışkanlık var. Kimsenin vatandaşa edepsiz deme hakkı yoktur.”

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Memur ve emekli maaşına yapılacak zam belli oldu

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