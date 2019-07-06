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06.07.2019
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Engelli kadına tecavüz şüphelileri hakim karşısında

birgun.net birgun.net
fotoğraf: DHA

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, “Markete gidiyorum” diyerek Çanakkale’deki evinden ayrılan zihinsel engelli G.U. (22) adlı kadına tecavüz ettikleri iddia edilen 5’i tutuklu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi. ‘Nitelikli cinsel istismar’ suçundan 16’şar yıl hapis cezası istemiyle yargılanan ve suçlamaları reddeden tutuklu sanıkların tahliye talebi reddedildi.

Olay geçen yılın Temmuz ayında meydana geldi. Çanakkale’nin Çan ilçesinde oturan G.U., “Markete gidiyorum” diyerek evden ayrıldı ve bir daha haber kendisinden alınamadı. Her yerde aranan ve 12 yıldır psikolojik tedavi gören, yüzde 40 zihinsel engelli kadın, Çanakkale’de akaryakıt istasyonundan TIR’a binerek Kütahya’ya gitmek istedi. Kurşunlu Mahallesi’nde araçtan inen kadın, burada Caner Y. ve arkadaşları tarafından cinsel istismara maruz bırakıldı. 

Barakanın camından kaçan G.U., önce Kütahya’ya, ardından trenle Eskişehir’e geldi. Eskişehir Tren Garı’nda polisin durumundan şüphelendiği kadın, başından geçenleri anlatınca İnegöl Kurşunlu Jandarma Karakolu’na götürüldü. Burada başlatılan soruşturma kapsamında Caner Y. ile Ali K., Ayhan Y., Emir K. ve Uğur C. E.G., T.G., İ.A., S.B. ve Y.K. gözaltına alındı. Savcılık ifadelerinin ardından Sulh Ceza mahkemesine sevk edilen 10 kişiden  Caner Y., Ali K., Ayhan Y., Emir K. ve Uğur C. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, E.G., T.G., İ.A., S.B. ve yüzde 50 zihinsel engelli olduğu öğrenilen Y.K., adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

SANIKLARIN YARGILANMASINA BAŞLANDI

İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada, haklarında ‘nitelikli cinsel istismar’ suçundan 16’şar yıl hapis cezası istemiyle dava açılan 5’i tutuklu 10 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

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Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlanarak savunma yapan Caner Y. ise psikolojik tedavi gördüğünü belirterek, “Sürekli halüsinasyon görüyorum. Beni evime yollayın, ailemle kalayım” dedi. 

Duruşmada tutuksuz yargılanan sanıklar da söz alarak savunmalarını yaptı. Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan yüzde 50 zihinsel engelli Y.K. ile tutuklu sanık Caner Y.’nin cezai sorumluluğunun olup olmadığının tespiti amacıyla adli rapor alınmasını istedi.

5 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilirken, duruşma 6 Eylül’e ertelendi.

Kaynak:DHA

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