MAHİR KANAAT

Dokuz günlük bayram tatilini değerlendirmek için milyonlarca kişinin akın ettiği Muğla plajlarında, engelliler de unutulmadı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Plaj projesiyle, il genelinde 14 plajı engellilere uygun hale getirirken, aileleriyle birlikte tatilin keyfini çıkaran engellilerin mutluluğu görülmeye değerdi.

Bayram tatili ile birlikte yaz sezonu da açılırken, Muğla sahillerindeki Engelsiz Plajlar yurttaşlardan büyük takdir topluyor. Şu ana kadar Muğla genelinde 14 plajda Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya konan engelsiz plajlarda yürüyüş platformları, özel şezlonglar ve özel soyunma kabinlerinden ücretsiz olarak yararlanan engelli yurttaşlar, aileleriyle birlikte denizin tadını çıkarıyor. Belediye yurttaşları sahillere ücretsiz taşıyor.

Bugüne kadar 8 ilçede 11 engelsiz plaj oluşturan belediye, haziran ayı içerisinde 3 yeni plaj daha yaparak, il genelindeki toplam sayıyı 14’e yükseltti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Engelsiz Plaj Projesi, 2016 yılında bu yana uygulanıyor.

“SOSYAL YAŞAMA ORTAK EDİYORUZ”

Engelli bireylerin hayatın her alanına dahil olabilmeleri için çalıştıklarını belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Engelsiz plajlar ile de engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşama daha fazla katılmaları ve hayatın her anına dahil olabilmelerini hedefliyoruz. Bu amaçla engelsiz plajları tenha ve uzak noktalara değil, sahil bandının tam ortalarına yapıyoruz” dedi.