22.9 C
Istanbul
20.06.2019
Anasayfa GÜNCEL Engin Altay’dan AKP’ye moderatör yanıtı

Engin Altay’dan AKP’ye moderatör yanıtı

birgun.net birgun.net

CHP’nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu ve AKP’nin İBB adayı Binali Yıldırım ortak yayını için yapılan görüşmelerde CHP’yi temsil eden CHP Grup Başkanvekili Engin Altay İstanbul’da kameralar karşısına geçti.

Altay, hem moderatör İsmail Küçükkaya’ya yapılan suçlamalara hem de AKP’nin temsilcisi Mahir Ünal’ın sözlerine yanıt verdi.

Altay, moderatör İsmail Küçükkaya’nın her iki adayla da görüşmesini AKP’li Mahir Ünal’la birlikte kendilerinin istediğini söyledi. Altay bu gerçeklere rağmen Binali Yıldırım ve Mahir Ünal’ı gerçekleri çarpıtarak ve mağdur edebiyatı yaptıklarını söyledi.

Altay “İftira, karalama senaryosuna geçtiler” diye konuştu.

İlginizi çekebilir:  Kılıçdaroğlu: Ahlaki olmayan devletin istihbarat örgütünün iktidara hizmet etmesi

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,710AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Müziğin yarışması olur mu hiç?

Barış Akpolat -
Geçen hafta jürisi olduğum bir müzik yarışmasında başlıktaki soruyu sordum kendi kendime....
Devamını Oku

Antalya’da 2 caretta caretta bıçaklanıp vurarak öldürüldü

birgun.net -
Antalya'daki Belek turizm bölgesindeki sahilde, 2 caretta carettanın tüfekle vurularak ve bıçaklanarak...
Devamını Oku

İmamoğlu: Neymiş? “Azgın azınlık”, Lafa bak

birgun.net -
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, '''Kimin parasını kime dağıtıyorsun?'...
Devamını Oku

Siverek’teki katliama ilişkin tutuklu sayısı 5’e yükseldi

birgun.net -
Urfa’nın Siverek ilçesinde 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı katliamda iki kişi...
Devamını Oku

Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü’nden 20 traktör atık çıkarıldı

birgun.net -
Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü'nden dalgıçlar tarafından 20 traktör...
Devamını Oku

Sala’nın ölümüyle ilgili İngiltere’de bir kişi gözaltına alındı

birgun.net -
Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın uçak kazasında hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak İngiltere'de bir...
Devamını Oku

Ümraniye’deki İmamoğlu mitingine AKP’lilerden saldırı girişimi

birgun.net -
İmamoğlu'nun Ümraniye'deki seçim mitingi için toplanan yurttaşlara AKP'li bir grup saldırı girişiminde...
Devamını Oku

BM’nin ‘Kaşıkçı’ raporunda cinayete dair yeni detaylar ortaya çıktı

birgun.net -
Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın Suudi...
Devamını Oku

Akşener’den Erdoğan’ın ‘yargı’ tehdidine ilişkin açıklama

birgun.net -
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Pazar günü ya Sisi diyecekmişiz ya...
Devamını Oku

Fed, faiz kararını açıkladı

birgun.net -
ABD Merkez Bankası Fed, piyasaların merakla beklediği faiz kararını duyurdu. Fed faizi...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi