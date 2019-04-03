Ensar sevgisi yasak tanımıyor!

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, yurtlarında yaşanan çocuk istismarları ile gündeme gelen ve yargı kararlarıyla okullarda etkinlik düzenlemesi yasaklanan Ensar Vakfı’yla bir kez daha masaya oturduğu ortaya çıktı.

MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, “Öğrencilerin dini, ahlaki ve sosyal sorumlulukları çerçevesinde bilinçlendirilmesi” amacıyla vakfın, okullarda faaliyet yürütmesine izin verdi.



MEB, “Eğitim, devletin devredemeyeceği görevler arasındadır” gerekçesiyle örgün eğitimde faaliyet yürütmesi yargı kararlarıyla engellenen Ensar Vakfı’na bir ayrıcalık daha tanıdı. Yargı kararlarını yok sayan Bakanlık, Ensar’ın öğrencilere yönelik seminer, söyleşi, proje çalışmaları ve yarışmalar düzenlemesinin önünü açtı.



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Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün, “Türkiye Değer Ödülleri” başlığıyla hazırladığı ve Ensar Vakfı’nın yarışmasına yönelik duyuru yapılması çağrısında bulunduğu yazıda, şu ifadeler kullanıldı:



“Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Ensar Vakfı işbirliğinde, Bakanlığımıza bağlı resmi ve imam hatip ortaokullarındaki öğrencilerimize milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerin kazandırılması kapsamında öğrencilerin başarı ve motivasyonlarını artırmak, akademik ve entelektüel gelişimlerine katkı sunmak ve meslek seçimleri konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler ve kurslar gerçekleştirebilecektir.”



“GÜVENİLİR OLMAK”



Yazıda, MEB ve Ensar Vakfı Değerler Eğitimi Merkezi işbirliğiyle bu yıl sekizincisi yapılacak, “Türkiye Değer Ödülleri” projesinin de okullarda duyurulması talep edildi. Ensar’ın bu yıl, “Güvenilir olmak” temasıyla yapacağı yarışma için hazırlanan eserlerin vakfa bağlı Değerler Eğitimi Merkezi’ne gönderilmesi istendi.



“VAKIF AKLANMADI”



Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, MEB’in suç işlediğini savundu. Aydoğan, kamusal eğitimin MEB’in ve eğitimcilerin sorumluluğunda olduğunu hatırlatarak “Eğitim üçüncü kişilere devredilemez. Yargı kararları da Ensar ile imzalanan protokollerin Anayasal suç niteliğini taşıdığını vurgulamıştır” diye konuştu.



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Protokolle, Ensar Vakfı’nın öğrencilere meslek tercihleri konusunda “yardımcı” olacağını belirten Aydoğan, “Meslekler ve meslek tercihleri konusu uzmanlık alanıdır. Eğitimci niteliği olmayan ve kamuoyu vicdanındaki yeri aklanmayan Ensar’a öğrencilerimizi teslim etmeyeceğiz” dedi.

Protokole ilişkin hukuki mücadelenin devam ettirileceğini vurgulayan Aydoğan, “Anayasal suç olan protokollere karşı memleketin geleceğinden endişe duyan herkesi protokollere karşı mücadeleye çağırıyoruz” ifadesini kullandı.