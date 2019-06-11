EPDK’den elektrik zammına seçim ayarı

Yerel seçimler dolayısı ile ertelenen elektrik fiyatlarında temmuz ayında yüzde 30’un üzerinde zam bekleniyor.

Boğaziçi Elektriğin, tedarikçisi olduğu işyerlerine gönderdiği yazı ile temmuz ayında elektriğe büyük bir zam geleceği ortaya çıktı. Söz konusu yazıda kur artışları gibi etkenler sonucu elektrik üretim maliyetinin yüzde 34 oranında arttığı belirtildi.

Sözleşmeli satış yaptıkları işyerlerine mevcut fiyattan satış yapmalarının mümkün olmadığını belirten Boğaziçi Elektrik yetkilileri haziran sonu itibari ile sözleşmeleri feshedeceklerini ve 1 Temmuz itibari ile oluşacak maliyete göre yeni fiyat belirleyeceklerini ilan etti.

Ardından Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), temmuzda yüzde 30’un üzerinde zam yapılacağı bilgisini yalanladı. Kurum yaptığı açıklamada, “Perakende elektrik satış tarifeleri ilgili mevzuat kapsamında belirlenmekte olup 1 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla geçerli olacak tarifelere ilişkin herhangi bir karar alınmadığı gibi herhangi bir karara esas hesaplama da henüz yapılmamıştır” ifadelerini kullandı.

CK Enerji Boğaziçi Elektrik ise yaptığı açıklamada, ulusal tarifeden elektrik alan ve serbest tüketici kapsamında olmayan müşterilerin EPDK tarafından açıklanan ulusal birim fiyatlardan elektrik tedarik etmeye devam edeceklerini ve herhangi bir zam yapılmayacağını belirtti.

‘EPDK ELEKTRİK ZAMMINA SEÇİM AYARI ÇEKMİŞTİR!’

Önce tedarikçilerine elektrik fiyatlarında temmuz ayında yüzde 30’un üzerinde zam olacağını duyuran Boğaziçi Elektrik’i ardından bunu yalanlayan EPDK’yi eleştiren CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, “Kurdaki dalgalanmalar dönüyor dolaşıyor en son yine vatandaşın cebini vuruyor. EPDK’nin zam yapılmayacağı açıklamalarını geçen seneden biliyoruz. 24 Haziran seçimleri öncesinde elektriğe yüzde 30’un üzerinde zam yapılacağı ortaya çıkmıştı, EPDK yine yalanlamıştı. Ancak kazın ayağının öyle olmadığı seçim sonrası ortaya çıktı. EPDK, seçim sonrası yaptığı zammı faturalara yansıtmadı ve vatandaştan gizledi. Sonrasında, vergi ve diğer ödenekler adı altında o zammı vatandaştan aldı. Yine seçim, yine aynı ayar. EPDK elektrik zammına seçim ayarı çekmiştir” dedi.

‘DIŞA BAĞIMLILIĞA KARŞI SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ!’

Murat Bakan

CHP’li Bakan, “Dünya nükleer enerjiden kaçarken biz Akkuyu’da yapımı devam eden ve temelinde çatlak meydan geldiği iddia edilen santrale 15 yıl boyunca 35 milyar dolarlık elektrik alımı garantisi veriyoruz! Parasını da vatandaş veriyor! Enerjideki dışa bağımlılığımızla ve kısa vadeli günü kurtarmalık çözümlerle baş edemeyiz. Devlet olarak elektrik üretimi için; döviz kuru artışından bağımsız, yeni ve sürdürülebilir alternatifler bulmalıyız” diye konuştu.

2018’DE ELEKTRİĞE KONUTTA YÜZDE 31 SANAYİDE YÜZDE 41 ZAM GELDİ!

Geçen yıl içerisinde konutlarda kullanılan elektriğe 4 kez yapılan zamlarda toplamda yüzde 31 oranında artış oldu. Sanayi elektriğine ise yüzde 41 zam yapıldı.

1 Ocak 2018: EPDK, konutlarda kullanılan elektriğe yüzde 8.8, sanayi ve ticarethanelerde elektriğe ise yüzde 8.4 zam yaptı.

1 Nisan 2018: Elektrik fiyatları ortalama 2.89 zamlandı.

1 Ağustos 2018: Farklı abone gruplarına göre elektrik fiyatları yüzde 9 ile yüzde 14 arasında arttı.