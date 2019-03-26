Epilepside akraba evliliği etkisi: Hastalık riskini 40 kat artırıyor

Beyinde elektriksel aktivitenin bozulmasıyla birlikte belli nöbet ataklarıyla görülen epilepsi yılda 100 bin kişiden 50’sini etkiliyor. Bu oran, doğum sırasındaki zorluklar ya da tedavi edilmesi gereken hastalıklardaki gecikmeler nedeniyle, gelişmemiş ülkelerde 80 ile 100’e kadar çıkabiliyor.



Hastalığın her yaşta ortaya çıkabildiği gibi, ilk 5 yaş içinde görülme oranının daha sık olduğunu belirten Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, Epilepsi Farkındalık Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.



7 aileden yaklaşık 20 bin kişilik grubu incelediklerini aktaran Bingöl, araştırma sonucunda, akraba evliliğinin hastalık riskini 40 kat artırdığını ifade etti.



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gen etkisi mümkün



“Genetik olarak yatkınlığı olan kişilerde hastalık ortaya çıkmayabiliyor. Ancak akraba evliliği yapan çiftlerde genlerin bir araya gelmesiyle hastalık görülebiliyor” diyen Bingöl, hastalığın genlerden etkilendiğini kaydetti.



Bingöl, hastalığın çocukluktan ileri yaşlara kadar her zaman ortaya çıkabileceğini hatırlatarak sözlerini şöyle sonlandırdı:



“Hastalığın belirtileri, ortaya çıktığı yaşa göre değişebilir. Bununla birlikte nöbetleri tetikleyen çevresel bazı etkenlerin olduğu biliniyor. Örneğin, uyuşturucu kullanımı nöbetleri tetikliyor. Ayrıca, aşırı uykusuzluk, stres, alkol ve bazı ilaçların nöbetleri tetiklediğini biliyoruz. Vücuda kimyasal olarak etkisi olabilecek birçok şey nöbetleri tetikleyebilir.”