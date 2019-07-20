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21.07.2019
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Erbil Emniyet Müdürlüğü: Mazlum Dağ’a yardım eden Muhammed Bisksız yakalandı

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Erbil’deki Türk Başkonsolosluğu görevlisinin hayatını kaybettiği saldırının baş faili Mazlum Dağ’a yardım edenlerden birinin yakalandığını açıkladı. 

Erbil Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Erbil’deki restoranda düzenlenen terör saldırısının baş faili Mazlum Dağ’a yardım eden ‘Dıjvar Mamend Yusuf’ kod adıyla tanınan Muhammed Bisksız yakalandı.” ifadesi kullanıldı.  

Açıklamada, operasyona ilişkin detaylı bilgi verilmedi.  

IKBY güvenlik güçleri, bugün Türk Başkonsolosluk görevlisinin hayatını kaybettiği saldırıyı düzenleyen Mazlum Dağ’ın yakalandığını duyurmuştu. 

Erbil’de geçen çarşamba günü bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda, Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat ve 2 Irak vatandaşı da hayatını kaybetmişti.


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