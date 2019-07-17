Erbil saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e çıktı

Erbil’de bir Türk diplomatın ve bir Irak vatandaşının hayatını kaybettiği saldırıda yaralanan bir diğer Iraklı vatandaş da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Saldırıda ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan kişinin 26 yaşındaki Beşdar Ramazan olduğu açıklanırken, saldırı sonrası yaşamını yitiren kişinin evli ve 3 çocuk babası olan Neriman Osman olduğu belirtildi. Ramazan’ın da hastanede hayatını kaybetmesi sonucu saldırıda ölenlerin sayısı 3’e yükseldi.

Öte yandan IKBY parlamentosu ile Irak parlamentosu yayımladıkları açıklamada saldırıyı kınadı. Açıklamada saldırganların yakalanması için tüm güvenlik birimlerinin harekete geçirildiği duyuruldu.

Saldırıyla bağlantılı olduğu söylenen üç kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Gözaltına alınanların kimliklerine dair bilgi verilmedi.

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