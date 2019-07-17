Erbil’de restorana silahlı saldırı: Konsolosluk görevlisi yaşamını yitirdi

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Başkenti Erbil’deki bir restorana yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Türk konsolosluk görevlisi yaşamını yitirdi.

Dışişleri Bakanlığı, “Bugün öğleden sonra Erbil Başkonsolosluğumuzun bir görevlisi başkonsolosluğumuz binası dışında bulunduğu sırada uğradığı menfur silahlı saldırı neticesinde şehit olmuştur. Saldırının faillerinin süratle bulunması için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir” ifadelerine yer verdi.

Erbil Emniyet Müdürü Abdulhalik Talat, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını, daha sonra detaylı açıklamanın yapılacağını açıkladı.

ERDOĞAN VE KALIN’DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada “Erbil’de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur saldırıyı kınıyorum. Saldırıda şehit olan çalışanımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Saldırının faillerinin süratle bulunmaları için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir.” ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın da, “Erbil’deki menfur saldırıda hayatını kaybeden konsolosluk çalışanımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Faillerin bulunması için çalışma başlatıldı. Bu hain saldırıyı yapanlara gereken cevap verilecektir” açıklamasında bulundu.

IRAK’TAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed es-Sahhaf, yaptığı yazılı açıklamada, “Erbil’de bir Türk diplomatın hedef alındığı silahlı saldırıyı kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

Söz konusu saldırıda Irak vatandaşı bir kişinin hayatını kaybettiği ve bir kişinin ise yaralandığı bilgisine yer veren Sahhaf, saldırıya ilişkin detayların ortaya çıkarılması için resmi taraflarla koordinasyon içinde olduklarını ifade etti.

CHP’DEN TEPKİ

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, saldırıya ilişkin, “Erbil Başkonsolosluğu görevlilerimize yapılan menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, şehidimize Allah’tan rahmet diliyor, acılı ailesine ve Dışişleri camiasına sabırlar diliyoruz.” ifadesini kullandı.

Saldırıyı şiddetle kınayan Çeviköz, şunları kaydetti:

“Menfur saldırıda maalesef bir Dışişleri personelimiz hayatını kaybetmiş ve iki personelimiz yaralanmıştır. Erbil Başkonsolosluğu görevlilerimize yapılan menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, şehidimize Allah’tan rahmet diliyor, acılı ailesine ve Dışişleri camiasına sabırlar diliyoruz. Saldırının kim veya kimler tarafından gerçekleştirildiğinin derhal tespit edilmesi temennisiyle saldırıda yaralanan çalışanlarımıza acil şifalar diliyoruz.”

