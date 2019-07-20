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20.07.2019
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Erbil saldırısını düzenleyen 4 kişi yakalandı

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Erbil Emniyet Müdürlüğü, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) başkenti Erbil’deki saldırıyı düzenleyen, aralarında Mazlum Dağ’ın da olduğu 4 kişinin yakalandığı bildirildi.

Erbil Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, Erbil’deki saldırıya ilişkin 2 gün önce kimlik bilgileri yayımlanan Mazlum Dağ’ın güvenlik güçlerince yakalandığı ifade edildi. 

Açıklamada, Dağ’ın yanı sıra olayla bağlantısı olan 3 kişinin daha yakalandığı belirtilirken, söz konusu diğer 3 kişi hakkında detaylı bilgi verilmedi. 

Erbil’de geçen çarşamba günü bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu’nda görevli bir diplomat hayatını kaybetmiş, saldırıda 2 Irak vatandaşı da yaşamını yitirmişti.

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Kaynak:AA

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