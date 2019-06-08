Erbil’in 60. sanat yılı

Ressam Devrim Erbil’in sanat hayatındaki 60. yılı Kadıköy Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde 11 Haziran’da gerçekleştirilecek bir etkinlikle kutlanacak.

“Seyrüsefer: Gökkuşağına Sahipti Ruhu” başlığıyla gerçekleşecek programda, 10’ar dakikalık konuşmasıyla Metin Akpınar, Deniz Bayramoğlu, Gülşah Elikbank, Mahir Ünsal Eriş, Mario Levi, Murat Menteş, Müfit Can Saçıntı, Osman Balcıgil, Mehmet Zihni Sungur ve Devrim Erbil yer alacak.

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Etkinliğin sunuculuğu ise Uğur Batı ve Cenk Yüksel tarafından yapılacak. Etkinlik saat 19.00’da başlayacak.