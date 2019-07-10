Erbil’in resmi metne dönüştü, aslını çoğalttı

KADİR İNCESU

Edebiyat ve sanat dünyasından 19 isim “Resmin şairi” olarak adlandırılan Devrim Erbil’in tablolarını döktüler kelimelere, dizelere… Erbil’in19 farklı tablosu, Uğur Batı ve Gülşah Elikbank tarafından hazırlanan “Devrim Erbil ile Seyrüsefer” adlı kitapta 19 öykü, şiir ve denemeye dönüştü. Gülşah Elikbank ve Uğur Batı ile Karakarga Yayınları tarafından yayımlanan kitabı konuştuk.

Bir araya geldiklerinde yalnızca kültür ve sanattan konuşan çok iyi iki dost Gülşah Elikbank ve Uğur Batı… Yaklaşık 18 ay önceki görüşmelerindeki sohbetlerinde de kültür hayatına etki edecek, yaratıcı, özgün fikirler havada uçuşur. İkilinin çok değer verdiği resim sanatının ülkemizdeki öncü isimlerinden olan Devrim Erbil’in 60. sanat yılı için ne yapabileceklerini konuşurlar.

İkili, disiplinler arası bir çalışmanın pek olmadığını fark ederken, kendilerini, Devrim Erbil tablolarının bir yazara ne kadar ilham verebileceğini hayal ederken bulurlar.

Konuyu açtıkları Devrim Erbil de fikri çok beğendiğini söyleyince, belirlenen yazarların kapısını çalmaya başlarlar. Yazı istedikleri her yazar, heyecanla kabul eder yazmayı…

“Tabloları ve yazarları devrim Erbil seçti”

Edebiyatımızın fantastik romanlarıyla tanınan ismi Gülşah Elikbank tabloları her yazar için Devrim Erbil’in özel olarak seçtiğini belirtiyor: “O yazarın tarzına, kişiliğine uyacağını düşündüğü tabloları seçti. Projeyi özel kılan taraflardan biri de bu oldu. Düşünsenize ülkenin en önemli ressamlarından biri sizin için bir tablosunu seçiyor ve onun öyküsünü sizden dinlemek istiyor.”

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Bu çalışma için neden Devrim Erbil’in seçildiğini sorduğumuzda ise Uğur Batı hiç düşünmeden yanıtlıyor sorumuzu: “Resmin şairi olarak tanınan, Bedri Rahmi’nin öğrencisi olarak bilinen bir sanatçı, İstanbul deyince akla gelen ilk isimlerden biri üstelik. Sanata ömrünü adamış olmasının yanında, gençlere verdiği destek, sanatın halkla kucaklaşması verdiği çaba… Her açıdan örnek bir sanatçı. Bizim için de yanında olmanın onur vereceği bir isimdi. Onun için böyle bir işe imza atmış olmak, kariyerimizde özel bir yerde duracak hep.”

Çalışmanın bir benzeri yok

Elikbank, kitapta yer alan her metnin kendi içinde çok özel olduğuna, bambaşka sesler, izler, renkler taşıdığına vurgu yapıyor ve ekliyor: “Belki ressamının bile çizerken aklına gelmeyen yanlar dile gelmişti metinlerde. Bu öyküleri özel kılan da o. Resim bir metne dönüştü ve aslını çoğalttı.”

Resim, öykü, şiir ve denemenin bir araya geldiği bir çalışmanın ülkemizde olmadığını belirten Uğur Batı böyle bir çalışmaya imza atmanın kendileri açısından da sevindirici olduğunu söylüyor. Bu çalışmanın sanatsal çalışmalara farklı bakış açıları getireceğine inandıklarını dikkat çeken Batı, “Dünyada da pek duymadık. Umarım bundan sonra olur. Birçok sanatçı artık kolektif çalışmalar yapmak için düşünüyor bunu biliyoruz, bize gelen öneriler de bu yönde. Bizim için de edebiyatın yanına eklenen harika bir deneyim oldu bu çalışma, kendi bakış açımızı da genişlettik. Bundan sonra çok daha kapsamlı sanat projeleri gelecek bizden. İnsanlara ilham verdiğimizi görmek bizi de daha cesur olmak konusunda heveslendirdi,” diyor.

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SANATSEVERLERLE BULUŞUYOR

Gülşah Elikbank ve Uğur Batı’nın fikri olarak ortaya çıkan ve pek çok kişi tarafından desteklenen bu proje kapsamında her ay bir şehirde etkinlik düzenlenecek.

Metin Akpınar’ın da dâhil olduğu projeye yerel yönetimler de destek veriyor. İstanbul’dan sonra 9 Temmuz’da İzmir’de bir etkinlik düzenlendi. Sanatın şehirlerarası yolculuğu, bu ilginç ve büyük beğeni toplayan projeyi 16 Eylül’de Bodrum, 3 Ekim’de ise Mardin’de sanatseverlerle buluşturacak.

Kitapta Yekta Kopan, Ayşe Kulin, Müfit Can saçıntı, Mario Levi, Buket Uzuner, Doğan Hızlan, Metin Akpınar, Murta Menteş, Osman Balcıgil, Sunay Akın, Nermin Bezmen, Nazlı Eray, Deniz Bayramoğlu, Yalın Alpay, Gülşah Elikbank, Selim İleri, Uğur Batı, Ertürk Akşun ile Mahir Ünsal Eriş yaz şiir, öykü ve denemeleriyle yer alıyor.