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29.07.2019
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Erdal Beşikçioğlu: Şu an favori kanalım İBB TV

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Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi’ ile ekrana dönen ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve belediye meclisi toplantılarının verildiği İBB TV hakkında görüşlerini dile getirdi.

“Şu an favori kanalım büyükşehir belediye kanalı” diyen Erdal Beşikçioğlu, “Şahane karakterler var” diye devam etti.

Okan Bayülgen’in tv100 kanalında yayınlanan Uykusuzlar Kulübü programında, Ekrem İmamoğlu’nun meclis toplantılarını ’ustalıkla idare ettiğini’ söyleyen Beşikçioğlu, “Uzlaşmacı tavrı ve anlayışı bir insan evladı ne kadar devam ettirebilir merak konusu” ifadelerini kullandı.

İlginizi çekebilir:  Behzat Ç.'nin ikinci bölüm fragmanı yayınlandı

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