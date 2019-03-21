22.03.2019
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Erdek Belediye Başkanı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı

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Balıkesir’ın Erdek ilçesi Belediye Başkanı CHP’li Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı.

‘Cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla hakkında dava açılan Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı hakkında yerel mahkemenin verdiği 11 ay 20 gün hak mahrumiyeti cezası, Yargıtay tarafından onandı. Sarı, bu gerekçeyle İçişleri Bakanı tarafından görevinden alınırken, kararın infazına 18.03.2019 tarihinden itibaren başlandı.

Millet İttifakı’nın Erdek Belediye Başkan Adayı olan Hüseyin Sarı ile ilgili son kararı Yüksek Seçim Kurulu verecek.

“SEÇİLMEME ENGEL BİR DURUM YOK”

Karara ilişkin açıklama yapan Hüseyin Sarı, seçilmesine engel bir durumunun olmadığını belirterek, belediye başkanlığı adaylığının sürdüğünü söyledi. Tepkisini de dile getiren Sarı, “Aslında, bana verilen bu cezanın, seçim sonrasına ertelenmesi gerekirdi. Çünkü her meslekte işleyen süreç böyleydi, ama iş bana gelince bu uygulama gerçekleşmedi” dedi.

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Sarı, şu açıklamasına şöyle devam etti:

“28.03.2014 tarihinde, Erdek’te düzenlediğim bir mitingde, o zaman Başbakan olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, bir dil sürçmesi sonucunda bir sözcük kullanmışım. Bir kastım yoktu ve sehven kullanılmış bir sözdü. Sayın Erdoğan, daha sonra Cumhurbaşkanı olduğunda herkese açtığı davaları geri almasına karşın benim davamı geri çekmedi. Açılan davada Erdek’teki yerel mahkeme bana 11 ay 20 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Yargıtay da bu kararı 06.12.2018 tarihinde onayladı.”

31 Mart 2019 yerel seçimlerine kadar Erdek Belediye Başkan Vekili olarak İbrahim Beyoğlu’na görev verdiğini belirten Sarı, “31 Mart’ta CHP ve İYİ Parti’den oluşan ‘Millet İttifakı’nın Erdek Belediye Başkan adayı olarak seçime katılması konusunda önünde hiçbir engel yok” dedi.


KaynakDHA

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