Erdem Gül: Adalar’ı taşıma seçmene rağmen kazanacağız

CHP Adalar Belediye Başkan Adayı Erdem Gül, seçmen taşıma tartışmalarına ilişkin, “500 seçmen taşınmış. Toplam seçmen sayısına bakıldığı zaman önemli bir sayıda seçmen bu ama Adalar’ı taşıma seçmene rağmen kazanacağız” dedi.

ARTI TV’de canlı olarak yayınlanan Nazım Alpman ve Derya Diblen’in sunduğu “Gün Başlıyor” programına katılan Erdem Gül, seçim çalışmalarını ve Adalar’a ilişkin vaatlerini anlattı. Gül, Adalar’ın dünyadan ve Türkiye’den kopuk bir yer gibi gösterilmeye çalışıldığına dikkat çekerken, “Türkiye ne yaşıyorsa Adalar da aynısını yaşıyor. Adalar kendi başına kalmış kendi dünyasında bir yer değil” dedi.

İlginizi çekebilir: Hürriyet'in çarpıtma haberine büyük tepki

Adalıların ranta, betonlaşmaya değil korunmaya ihtiyacı olduğunu belirten Gül, “Biz Adaların bekçisi olacağız. Adaları tüm yönleriyle, binalarıyla, kültürleriyle, inançlarıyla, doğasıyla, canlılarıyla, denizleriyle koruyacağız” diye konuştu.

“500 SEÇMEN TAŞINDI”

Adalar’a 500 kadar seçmen taşındığına dikkat çeken Erdem Gül, “Bunu biliyoruz. Bu seçmen sayısı ada için önemli. Ama Adalar’ı taşıma seçmene rağmen kazanacağız. Adalar’da herkesin oyuna talibim. Desteği de görüyorum” diye konuştu.

“FAYTON MESELESİNİ BİRLİKTE ÇÖZECEĞİZ”

Fayton meselesini faytoncu esnafı ve Ada halkıyla birlikte çözeceklerini belirten Erdem Gül, şöyle devam etti:

“Bir defa fayton bir Ada gerçeği. Adalar’ın simgesi. Faytondan geçinen insanlarımız var, bu yolla ekmeğini kazanan insanlarımız var. Bu durum bu meseleye kayıtsız kalmamızı gerektirmez. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan da AKP’nin İstanbul Büyükşehir adayı Yıldırım da konuştular. ‘Biz faytonları kaldıracağız, yerine elektrikli araç vereceğiz’ dediler. Yetki onlarda şu an için. Ama bu projeleri net değil. Nasıl olacak bu esnafımız ne yapacak belli değil. Biz ise netiz, faytoncu kooperatifleri var, Ada halkı var, bu meseleye duyarlı hayvanseverler var. Onlarla konuşuyoruz, konuşacağız. Siz bu işe devam etmek istiyor musunuz? İstiyorsanız atların durumunun düzeltilmesi, faytoncu esnafının kendine çeki düzen vermesi gerekiyor. Ahırların bakımlı düzgün hale getirmemiz gerekiyor. Denetim yapılması, veterinerlik hizmetlerinin verilmesi gerekiyor. Tüm bunları göz önüne alarak, ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını da kazanacağız, birlikte bir çözüme kavuşturacağız.”

Gül, vaatleri arasında bir veterinerlik fakültesi ile anlaşıp, Adalar’da yaşayan tüm hayvanlar için bir birim kurulması olduğunu da hatırlattı.

Ada halkının motorlu ve elektrikli araç sayısının fazlalığından rahatsız olduğunu ifade eden Gül, “Yaya kültürünün hakim olması gerek. Adalar’da bu araç meselesine bir çözüm getirilmez yenileri de eklenirse Adalılar yürüyecek alan bulamayacak” dedi.

“İSTANBUL’U DA ADALAR’I DA KAZANACAĞIZ”

İYİ Parti ile ittifak yaptıklarını hatırlatan Gül, HDP ve MHP’nin aday çıkarmadığını, AKP ve DSP’nin bir adayı olduğunu belirterek, “Biz İstanbul’u da Adaları da kazanacağız. Ben sadece kendi partililerimin değil AKP’nin de MHP’nin de oylarına talibim. Onlardan da oy istiyorum. AKP siyaseti dar bir koridora hapsetti, bunu genişletmemiz lazım. Daha önce AKP’ye oy verenler de artık bizim potansiyel seçmenlerimizdir” şeklinde konuştu.