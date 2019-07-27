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27.07.2019
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Erdoğan, 11 üniversiteye rektör atadı

birgun.net birgun.net

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 11 üniversiteye rektör atamasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre,

  • İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mahmut Ak,
  • Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Ataç,
  • Ordu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ali Akdoğan,
  • Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı,
  • Giresun Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yılmaz Can,
  • Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kazım Uysal,
  • Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cevdet Erdöl,
  • Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nihat Dalgın,
  • Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Çağrı Erhan,
  • İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hazim Tamer Dodurka
  • Yaşar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2’nci, 3’üncü ve 7’nci maddeleri gereğince yaptı.

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