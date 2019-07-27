Erdoğan, 11 üniversiteye rektör atadı

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 11 üniversiteye rektör atamasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna göre,
- İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mahmut Ak,
- Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Ataç,
- Ordu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ali Akdoğan,
- Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı,
- Giresun Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yılmaz Can,
- Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kazım Uysal,
- Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cevdet Erdöl,
- Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nihat Dalgın,
- Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Çağrı Erhan,
- İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hazim Tamer Dodurka
- Yaşar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer atandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2’nci, 3’üncü ve 7’nci maddeleri gereğince yaptı.