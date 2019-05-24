17.4 C
Istanbul
24.05.2019
Anasayfa GÜNCEL Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı

Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı

birgun.net birgun.net

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın 11 üniversiteye rektör atamasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yer aldı.

Buna göre,

  • Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Turgut,
  • Aksaray Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Şahin,
  • Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim Aydınlı,
  • Amasya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Süleyman Elmacı,
  • Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adem Korkmaz,
  • Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar,
  • Hitit Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ali Osman Öztürk,
  • Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Refik Polat,
  • Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal,
  • Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Vatan Karakaya
  • Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Karadağ atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13. ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2. 3. ve 7. maddeleri gereğince yaptı.

İlginizi çekebilir:  Erdoğan: Bizim literatürümüzde UBER diye bir şey yoktur

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

9,995AbonelerAbone
- Reklam -

SON HABERLER

Erdoğan: Bizim literatürümüzde UBER diye bir şey yoktur

birgun.net -
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da esnaf ve sanatkarlar ile bir araya...
Devamını Oku

Endonezya’da Agung Yanardağı’nda patlama

birgun.net -
Endonezya'nın Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı'nda patlama meydana geldi.
Devamını Oku

İptal oyu veren YSK üyesinin eşi AKP aday adayı çıktı

birgun.net -
İBB seçimlerinin iptali yönünde oy kullanan YSK üyesi İlhan Hanağası'nın eşi Avukat...
Devamını Oku

Selçuk Kozağaçlı’ya ‘Lawyers For Lawyers’ ödülü

birgun.net -
‘Lawyers For Lawyers’ ödülü tutuklu Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı’ya...
Devamını Oku

BAE casusu olduğu iddia edilen kişi hakkında adli tıp raporu hazırlandı

birgun.net -
BAE casusu olduğu iddiasıyla tutuklanan Zaki Y.M. Hasan’ın intiharına ilişkin Adli Tıp...
Devamını Oku

FFP’de yeni perde: Galatasaray geçti, Fenerbahçe takıldı

birgun.net -
UEFA, Galatasaray'ın Finansal Fair Play için 2018-2019 sezonu anlaşma şartlarına uyduğunu, Fenerbahçe'nin...
Devamını Oku

Roboski katliamında kardeşini kaybeden Encü tutuklandı

birgun.net -
Roboski katliamında kardeşini ve yakınlarını kaybeden Veli Encü ile Kumçatı Belediyesi eski...
Devamını Oku

Fransa’da bombalı paket patladı: Yaralılar var

birgun.net -
Fransa Lyon’un ünlü Bellecour meydanının olduğu bölgede meydana gelen patlamada yaralı sayısı...
Devamını Oku

Trump, Ortadoğu’ya bin 500 ilave asker gönderilmesini onayladı

birgun.net -
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu'ya yaklaşık bin 500 ilave asker gönderilmesini onayladığı...
Devamını Oku

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Reuters’a tepki

birgun.net -
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Reuters'ta yer alan habere tepki gösterdi.
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi