Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın 11 üniversiteye rektör atamasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yer aldı.
Buna göre,
- Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Turgut,
- Aksaray Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Şahin,
- Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim Aydınlı,
- Amasya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Süleyman Elmacı,
- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adem Korkmaz,
- Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar,
- Hitit Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ali Osman Öztürk,
- Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Refik Polat,
- Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal,
- Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Vatan Karakaya
- Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Karadağ atandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13. ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2. 3. ve 7. maddeleri gereğince yaptı.