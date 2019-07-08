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08.07.2019
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Erdoğan, Adalet Bakanlığı’na 3 bakan yardımcısı atadı

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına Şaban Yılmaz, Zekeriya Birkan ve Uğurhan Kuş’u atadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına üç atama yaptı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan atama kararlarına göre; Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş ve avukat Zekeriya Birkan getirildi.

‘HAYIRLI OLSUN’ MESAJI 

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter’dan yaptığı açıklamada “Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz ve Uğurhan Kuş, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atanmıştır. Kendilerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum, hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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Kaynak:DHA

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