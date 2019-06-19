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20.06.2019
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Erdoğan: Yargı kararı İmamoğlu’nun önünü kesebilir

birgun.net birgun.net

Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Tayyip Erdoğan, ”Ailesi isterse Ahmet Kaya’nın mezarının getirilmesi konusunda gereğini yaparız” dedi. Erdoğan ayrıca Ordu Havalimanı’ndaki olaya ilişkin, “Yargının vereceği karar İmamoğlu’nun önünü kesebilir.” dedi. Twitter hesabından Erdoğan’ın bu çıkışına yanıt imalı bir paylaşım yapan İmamoğlu, “Millet karar verdikten sonra karşısında duracak kişi henüz doğmadı. Bizim inancımız tek; “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” satırlarını yazdı.

Erdoğan, Kral FM’le birlikte 15 ulusal, 200 yerel ve bölgesel radyoda canlı yayınlanan Mehmet’in Gezegeni Seçim Özel programına katıldı. 

“Kürtlerin şu anda isteyip de alamadığı ne var?” sorusuna Erdoğan, “İsteyip de alamadıkları artık bu ülkede hiçbir şey kalmadı. Caddelerde, sokaklarda Kürtçe isimlerden tutun da anneleriyle, babalarıyla cezaevlerinde Kürtçe görüşme yapma imkanları yoktu. Bütün bu imkanlar artık var. Bunların hepsi ortalıktan kalktı.” karşılığını verdi.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

  • Annem öldükten sonra çok farklı bir dünyayı meydana getirdi. Ne zaman Ahmet Kaya’nın Şafak Türküsü’nü dinlerim, dinlediğim zaman çok duygulanırım.
  • Annemle haşır neşir olmaya başlarım. Fakat Ahmet’e o otelde yaptıkları o hainliği, o ihaneti, o alçaklığı; sanatçıya, sanata, sevgi diye konuşanlar, köşelerinde yazanlar o gece neler yaptıklarını ayrıca hiç mi hiç unutamıyorum.
  • Ve kendi sanatçısına sahip çıkan değil kendi sanatçısını bu ülkeden kovana kadar ellerinden geleni yaptılar. Ne oldu? Ahmet vatan topraklarında değil gurbette durdu.
  • Ben başbakanlığım döneminde o zamanki Kültür Bakanımız vasıtasıyla aslında Ahmet Kaya’nın bir nakli mekan ile kendi topraklarımıza getirilmesini arzu ettim. Ve eşine de haber gönderdim.
  • Yani bugün yine Ahmet Kaya ile ilgili böyle bir imkan olsa, ailesi Ahmet Kaya’nın topraklarımıza getirilmesini kabul etse biz elimizden gelen her şeyi yaparız. Bizim inancımızda buna kabrin taşınması deriz. Böyle bir şeye biz hazırız, bunu yaparız.
  • Oyunuz sıradan bir oy değil, çok çok önemli bir oydur.

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  • Kürtlerin isteyip de alamadıkları hiçbir şey kalmadı, etnik ve kültürel milliyetçiliği ortadan kaldırdık.
  • (Ordu-Giresun Havalimanı’ndaki olay) İşi Ordu Valimiz yargıya götürmesi halinde ki götürecek, polislerimiz hakeza. Tabii bu konuda yargının vereceği kararı ben şu anda bilemem ama yargının vereceği karar bu işte (İmamoğlu’nun) önünü kesebilir

İMAMOĞLU’NDAN YANIT: EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR

Erdoğan’ın “yargı” tehdidinin ardından twitter hesabından bir paylaşım yapan Ekrem İmamoğlu, “Millet karar verdikten sonra karşısında duracak kişi henüz doğmadı. Bizim inancımız tek; “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” yazdı.

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