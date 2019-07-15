Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün yeni binasının açılış töreninde konuştu.

Erdoğan konuşmasında, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin açıklamalarda bulunarak “Devletin içinde bir daha böyle yapıların olmasının önüne geçmek de önemli” dedi. Erdoğan, “Asıl sorumluluğumuz FETÖ’yü doğuran ekosistemi yok etmek” diye konuştu.

‘SAKALIMIZI KESTİLER AMA…’

Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları şu şekilde:

“15 Temmuz gecesi darbecilerin hedef tahtasına koyduğu kurumlardan ilki emniyet teşkilatımızdı. Ankara Emniyet Müdürlüğü gece boyunca ağır saldırıya maruz kaldı. Acımasızca şehit ettikleri sivilleri yerde sürükleyecek, bir de utanmadan onların fotoğrafını çekecek kadar insanlıktan çıkmışlardır.

Tanklarla kuşatılan, uçakla bombalanan bu bina kullanılamaz hale gelmişti. Sakalımızı kestiler ama kesilen sakal, çok daha gür bitti. Biz ise onların kollarını kestik. Kolay kolay ayağa kalkamayacaklar.”

‘SELÇUKLU MİMARİSİ İLE AKILLI BİNA İNŞA ETTİK’

“Selçuklu mimarisi ile akıllı bina inşa ettik. Modern bir bina olsun dedik. Bu bina sizlerin fedakarlığının timsalidir. 15 Temmuz gecesi FETÖ’cülere karşı verdiğimiz destansı mücadelenin temsilidir.

15 Temmuz gecesi toplam 251 vatandaşımızı şehit verdik. Türk demokrasisinin kazanımlarına sahip çıkan kurumlar olduğu sürece kimse millete diz çöktüremeyecek. Biz şehitleriyle yaşayan, şehitleriyle var olan bir ülkeyiz. Hiçbir güç bir daha asla 15 Temmuz benzeri işgal girişimine teşebbüs edemeyecektir.”

‘S-400 ALMAYA BAŞLADIK, ‘ALAMAZLAR’ DEDİLER’

“Şu anda S-400’lerimizi almaya başladık. ‘Alamazlar’ dediler, ‘Almanız doğru olmaz’ dediler. Bugün itibarıyla 8. uçakta geldi ve içindekileri boşaltmaya başladı. Nisan 2020’de son noktayı koyuyoruz. Hedef ortak üretimi Rusyayla beraber yapmak.

FETÖ’cülerin temizlenmesiyle boşluk oluşmaması için gereken önlemi aldık. 714 FETÖ’cü ihraç edilirken 1800 kişi görevden uzaklaştırılmıştır. FETÖ’cülerin temizlenmesiyle boşluk oluşmaması için gereken önlemi aldık. Emniyetimiz 15 Temmuz öncesinden daha güçlü hale gelmiştir. Liyakat, ehliyet ve adalet ilkelerine göre, milletimize ve devletimize bağlılığa göre, kurumlarımızı yeniden yapılandırıyoruz. Birileri o gün grup kürsülerini FETÖ’nün propaganda aracı haline getirilen bir FETÖ’nün ipliğini meydan meydan pazara çıkarıyorduk. Milletin emaneti silahları millete karşı kullanmaktan çekinmeyen, gizli iletişim araçlarını ortaya çıkardık. Devletin içinde bir daha böyle yapıların olmasının önüne geçmekte önemli. Bu da ehliyet ve liyakate dayalı sistemden geçer. Asıl sorumluluğumuz FETÖ’yü doğuran ekosistemi yok etmek.”

‘HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALIYORUZ’

“Bir daha milletimize 15 Temmuz benzeri ihanetleri yaşatmamak için gereken her türlü tedbiri alıyoruz. Milli iradeyi esas alan cumhurbakanlığı hükümet sistemi önemli adımdır. Hizipçilik, ekipçilik, dar kadroculuk gibi bürokratik oligarşiye yol açan hastalıkları bu milletin gündeminden kalıcı olarak çıkartacağız.

Bir Müslüman, bir kez ısırıldığı delikten ikinci defa ısırılmaz. Şunu samimiyetle söylüyorum; birileri bunu istismar edebilir. Bizim de geçmiş itibarıyla bunlara karşı eksiklerimiz, hatalarımız olmuş olabilir ama o delikten bir kez daha sokulmamayı 2010 itibarıyla ortaya koyduk ve gereğini de yaptık, yapıyoruz.”

‘BESLEYEN VE BÜYÜTEN HATALARIN ORTADAN KALDIRILMASI ŞART’

“Kendini devletin ve milletin menfaatlerin üzerinde gören hiçbir anlayışa izin vermeyeceğiz. Kamu kurumlarını FETÖ’den ve diğer terör örgütü sempatizanlarından arındırmak kadar devletin içinde bir daha böyle yapıların oluşmasının önüne geçmek de önemlidir.

Adalet, liyakat, hukuk ve demokrasi sütunları üzerinde yükselen bir yapıyı çökertebilecek hiçbir sinsi güç yoktur. Asıl sorumluluğumuz FETÖ’yü doğuran ve besleyen ekosistemi yok etmek. Bunun yolu ehliyet ve liyakata dayalı sistemi inşa etmekten geçiyor.

Bu ihanet çetesiyle mücadele ederken FETÖ’yü besleyen ve büyüten hataların tamamen ortadan kaldırılması da şarttır. Bugün atılan adımların kalıcılığı, işte bu alanlarda elde edilecek başarıya bağlıdır.”