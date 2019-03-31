Erdoğan, İstanbul ve Ankara’da yenilgiyi kabul etti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Ankara’daki AKP Genel Merkezi’nde balkon konuşması yapıyor. Erdoğan’ın yanında sadece eşi Emine Erdoğan bulunuyor. Cumhur İttifakı’nın Ankara’da resmi olmayan sonuçlara göre kaybeden adayı Mehmet Özhaseki’nin bulunmaması dikkat çekti.

Erdoğan, şunları söyledi:

AK Parti olarak 3 Kasım 2002 seçimlerinden bugüne kadar girdiğimiz tüm seçimlerde ve halk oylamalarında bizi hep birinci olarak çıkartan milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum.

Milletimiz bizi 15’inci defa sandıkta birinci yaptı. AK Parti olarak tek başımıza veya Cumhur İttifakı’yla birlikte seçime girdiğimiz yerlede şu an itibarıyla 16 büyükşehir, 24 il, 538 ilçe 200 belde olmak üzere toplamda 778 belediye başkanlığı kazandık. Bu da ülkemizdeki belediyelerin yüzde 76’sının AK Parti tarafından yönetileceği anlamına geliyor.

Bazıları kendilerini darı ambarında sanıyor. 4.5 senedir bu kardeşiniz cumhurbaşkanı mı? Cumhur İttifakı iktidar mı? Nasıl buraya geldiysek bundan sonra da böyle devam edeceğiz. Cumhur İttifakının oy oranları 24 Haziran seçimlerine yakın bir vaziyettedir. Cumhur ittifakı olarak bizi sandıkta birinci yapan milletime bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

Çok önemli bir konuyu ifade ettmek istiyorum. Beka meselesi konusundaki hassasiyetimize sahip çıkan tüm vatandaşlarıma, özellikle de Kürt kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Güneydoğu Anadolu bölgemizin sonuçları, Kürt kardeşlerimizin kendi iradelerini pazarlık masasına sürenlere verdiği çok önemli bir derstir.

Alamadığımız yerlerdeki sonucun tek sebebini, milletimizi kendimizi yeterince anlatamamış, gönüllerine yeterince girememiş olmamız olarak görüyorum.

Saat 23.30, Binali Yıldırım 📣 "İstanbul'u kazandık"

Saat 01.20, Tayyip Erdoğan 📣

"İstanbul’da halkımız Büyükşehir'i Belediye Başkanı olarak vermiş olsa bile ilçeleri AK Parti’ye vermiştir"https://t.co/at1VrIoqQ1 pic.twitter.com/EliVWRQr1K — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 31, 2019

“Büyükşehir verilmiş olsa dahi ilçelerin verilmediği anlamına gelir”

Yarın sabahtan itibaren eksiklerimizi tespit ve telafi etmenin çalışmalarına başlıyoruz. YSK sonuçları açıklayana kadar itirazlarımız varsa yapacağız. Her olanda hayır vardır. Demokrasi mücadelesi budur. Mesela şu anda Ankara’da ilçelerin çoğu Ak Parti’de. Böyle bir tablo var. İstanbul’da mevcut ilçe sayısından daha fazlası Cumhur İttifakı’nda veya başa baş. Bu ne demektir?

İstanbul’da halkımız büyükşehiri belediye başkanı olarak vermiş olsa bile ilçeleri Ak Parti’ye vermiştir.

Yalan, yanlış vaatlerde bulunanlar bakalım nasıl yönetecek, göreceğiz

