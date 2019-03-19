Erdoğan: Başakşehir’in şampiyonluğu devrim olur

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig’deki şampiyonluk yarışına ilişkin açıklamada bulundu.

Erdoğan, Süper Lig’deki puan durumuyla ilgili “Ben rahatım. Niye rahatım? Başakşehir’i ben kurdum,” diyerek Başakşehir’in şampiyon olacağını savundu. Erdoğan, “Başakşehir şampiyonluğu yakalarsa, bu da tabii bir devrimdir. Yani illa milyonların izlediği takımlar değil, demek ki binlerin izlediği takımlar da şampiyon olabiliyormuş,” ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Erdoğan, “Ben rahatım. Niye rahatım? Başakşehir’i ben kurdum. Bir taraftan da Rize kurtardı işi, o da yükseliyor. Başakşehir’i kurduğum gibi, onun altına bir de proje takım var. O takım da benim mahalle takımı olarak 14-15 yaşında oynadığım takım. O da Başakşehir’in altyapısını oluşturuyor. Esenler Erokspor… Onlar da ikinci sırada. Başakşehir şampiyonluğu yakalarsa, bu da tabii bir devrimdir. Yani illa on binlerin veya milyonların izlediği takımlar değil, demek ki binlerin izlediği takımlar da şampiyon olabiliyormuş. İyi bir yönetim kadrosu var, Abdullah Hoca’yla. Başakşehir maliyeti düşük bir takım. Ama öbür tarafta bakıyorsunuz, milyonlarca dolara takım kuruluyor, netice yok. Şu an maliyet yüzdesi çok düşük olmasına rağmen Başakşehir şampiyon oluyor,” dedi.

FENERBAHÇE YORUMU

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“Fenerbahçe’nin durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?” şeklindeki soru karşısında ise Erdoğan gülerek “Çok ama çok zor bir soru sordun” diyerek cevap verdi. Fenerbahçe için Erdoğan, “Fenerbahçe şu son anlarda falan bir şeyler yapmaya yelteniyor. Tabii Allah yaşatmasın yani” şelkinde konuştu.