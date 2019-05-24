AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da esnaf ve sanatkarlar ile bir araya geldiği iftar programında yaptığı konuşmada, “Bizim literatürümüzde UBER diye bir şey yoktur. Uber olayının korsan taksicilikten bir farkı yok. UBER konusu bizim hükümetimizde yoktur, bitmiştir” dedi.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

“Taksi şoförlerimizin çağın gerekleriyle donatılması gerekiyor. Ticari olarak kullanılan araçların yenilenmesi için ÖTV’yi sıfırlamıştık” diyen Erdoğan, “Bizim literatürümüzde UBER diye bir şey yoktur. Uber olayının korsan taksicilikten bir farkı yok. Sizler hangi yasaya göre böyle bir şey çıkardınız, döküldünüz sokaklara UBER de UBER diyorsunuz. Bunun için de UBER taksiciler kuruluşunun şahsa ben randevu vermedim, hala da vermiyorum. UBER konusu bizim hükümetimizde yoktur, bitmiştir” ifadelerini kullandı.

754 sandığın başkanlarının kanuna aykırı şekilde atandığını iddia etti

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

“YSK’nin tespitlerine göre İstanbul’daki 31 bin 186 sandığın 754’ünün başkanları açıkça kanuna aykırı şekilde atanmıştır. İşte hırsızlık burada. 18 sandığın sayım döküm cetveli bulunamadı. Birileri bu karar sebebiyle hem YSK hem AK Parti’ye saldırıyor. Bu kesimler bu tablo karşısında ne yapmamızı bekliyordu? Herkesin bu karara saygı duyması gerekir. 31 Mart’ta hakkıyla kazanmışsanız 23 Haziran’da da kazanırsınız.

İstanbul halkının bir yanda 212 bin diğer yanda 30 bin oyuna halel gelmesine göz mü yummalıydık. Sandıklara yeteri kadar sahip çıkamadığımız için bizim eksiğimizin, hatamızın, yanlışımızın da bir nebze payı var. Peki hırsızın hiç mi suçu yok?”