17.4 C
Istanbul
24.05.2019
Anasayfa GÜNCEL Erdoğan: Bizim literatürümüzde UBER diye bir şey yoktur

Erdoğan: Bizim literatürümüzde UBER diye bir şey yoktur

birgun.net birgun.net

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da esnaf ve sanatkarlar ile bir araya geldiği iftar programında yaptığı konuşmada, “Bizim literatürümüzde UBER diye bir şey yoktur. Uber olayının korsan taksicilikten bir farkı yok. UBER konusu bizim hükümetimizde yoktur, bitmiştir” dedi.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

“Taksi şoförlerimizin çağın gerekleriyle donatılması gerekiyor. Ticari olarak kullanılan araçların yenilenmesi için ÖTV’yi sıfırlamıştık” diyen Erdoğan, “Bizim literatürümüzde UBER diye bir şey yoktur. Uber olayının korsan taksicilikten bir farkı yok. Sizler hangi yasaya göre böyle bir şey çıkardınız, döküldünüz sokaklara UBER de UBER diyorsunuz. Bunun için de UBER taksiciler kuruluşunun şahsa ben randevu vermedim, hala da vermiyorum. UBER konusu bizim hükümetimizde yoktur, bitmiştir” ifadelerini kullandı.

754 sandığın başkanlarının kanuna aykırı şekilde atandığını iddia etti

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

“YSK’nin tespitlerine göre İstanbul’daki 31 bin 186 sandığın 754’ünün başkanları açıkça kanuna aykırı şekilde atanmıştır. İşte hırsızlık burada. 18 sandığın sayım döküm cetveli bulunamadı.  Birileri bu karar sebebiyle hem YSK hem AK Parti’ye saldırıyor. Bu kesimler bu tablo karşısında ne yapmamızı bekliyordu? Herkesin bu karara saygı duyması gerekir. 31 Mart’ta hakkıyla kazanmışsanız 23 Haziran’da da kazanırsınız. 

İstanbul halkının bir yanda 212 bin diğer yanda 30 bin oyuna halel gelmesine göz mü yummalıydık. Sandıklara yeteri kadar sahip çıkamadığımız için bizim eksiğimizin, hatamızın, yanlışımızın da bir nebze payı var. Peki hırsızın hiç mi suçu yok?”

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

9,995AbonelerAbone
- Reklam -

SON HABERLER

Erdoğan: Bizim literatürümüzde UBER diye bir şey yoktur

birgun.net -
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da esnaf ve sanatkarlar ile bir araya...
Devamını Oku

Endonezya’da Agung Yanardağı’nda patlama

birgun.net -
Endonezya'nın Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı'nda patlama meydana geldi.
Devamını Oku

İptal oyu veren YSK üyesinin eşi AKP aday adayı çıktı

birgun.net -
İBB seçimlerinin iptali yönünde oy kullanan YSK üyesi İlhan Hanağası'nın eşi Avukat...
Devamını Oku

Selçuk Kozağaçlı’ya ‘Lawyers For Lawyers’ ödülü

birgun.net -
‘Lawyers For Lawyers’ ödülü tutuklu Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı’ya...
Devamını Oku

BAE casusu olduğu iddia edilen kişi hakkında adli tıp raporu hazırlandı

birgun.net -
BAE casusu olduğu iddiasıyla tutuklanan Zaki Y.M. Hasan’ın intiharına ilişkin Adli Tıp...
Devamını Oku

FFP’de yeni perde: Galatasaray geçti, Fenerbahçe takıldı

birgun.net -
UEFA, Galatasaray'ın Finansal Fair Play için 2018-2019 sezonu anlaşma şartlarına uyduğunu, Fenerbahçe'nin...
Devamını Oku

Roboski katliamında kardeşini kaybeden Encü tutuklandı

birgun.net -
Roboski katliamında kardeşini ve yakınlarını kaybeden Veli Encü ile Kumçatı Belediyesi eski...
Devamını Oku

Fransa’da bombalı paket patladı: Yaralılar var

birgun.net -
Fransa Lyon’un ünlü Bellecour meydanının olduğu bölgede meydana gelen patlamada yaralı sayısı...
Devamını Oku

Trump, Ortadoğu’ya bin 500 ilave asker gönderilmesini onayladı

birgun.net -
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu'ya yaklaşık bin 500 ilave asker gönderilmesini onayladığı...
Devamını Oku

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Reuters’a tepki

birgun.net -
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Reuters'ta yer alan habere tepki gösterdi.
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi