AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman’da düzenlenen mitingde konuştu. Erdoğan, “Bizim trenden inenler bir daha bu trene binemeyecekler” ifadelerini kullandı.
Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
>> Bizim trenden inenler bir daha bu trene binemeyecekler.
>> Gökten zembille buralara inmedik, tırnaklarımızla kazıya kazıya buralara geldik.
>> Bu Bay Kemal’de utanma yok. Geçen ‘Başörtüsü sorununu biz çözdük’ diyor. Ya sen neyi çözdün? İkna odalarının sorumlusu olan kadın, İstanbul Üniversitesi’nde rektör yardımcısıydı, senin partinin milletvekili oldu. Sen kimi aldatıyorsun?