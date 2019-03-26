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27.03.2019
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Erdoğan: Bizim trenden inenler bir daha bu trene binemeyecekler

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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman’da düzenlenen mitingde konuştu. Erdoğan, “Bizim trenden inenler bir daha bu trene binemeyecekler” ifadelerini kullandı.

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Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

>> Bizim trenden inenler bir daha bu trene binemeyecekler.

>> Gökten zembille buralara inmedik, tırnaklarımızla kazıya kazıya buralara geldik.

>> Bu Bay Kemal’de utanma yok. Geçen ‘Başörtüsü sorununu biz çözdük’ diyor. Ya sen neyi çözdün? İkna odalarının sorumlusu olan kadın, İstanbul Üniversitesi’nde rektör yardımcısıydı, senin partinin milletvekili oldu. Sen kimi aldatıyorsun?

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