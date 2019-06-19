Erdoğan: Bu milletin valisine ‘it’ diyen bir insandan siyasetçi olmaz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimlerinde AKP adayı Binali Yıldırım için oy istemeyi sürdürüyor.

Fikir ve Düşünce Derneği tarafından Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen “İstanbul Biz Birlikte Türkiyeyiz” programına katılan ve açıklamalarda bulunan Erdoğan, şunları söyledi:

İnsan yetiştiren, gençlerimize sahip çıkan, burslarla, yurtlarla, fikri, akademik sosyal ve kültürel çalışmalarla evlatlarımızın eğitimlerine destek veren vakıflarımız, derneklerimiz yıpratılmaya çalışılıyor. Bir siyasetçiye, bir idareciye düşen görev iyi işlere engel olmak değil, kötüyü, zararlıyı, faydasız olanı bertaraf etmektir.

Hiç kimse bizi bölemez, hiç kimse gönüllerimizin arasına duvarlar öremez, hiç kimse bizim ebedi ve ezeli kardeşliğimize gölge düşüremez. Çünkü biz Kandil’den talimat almıyoruz, teröristlerden talimat almıyoruz.

Biz hep dindarının da sekülerinin de gencinin de yaşlısının da temsilcisi olduk.

Bu milletin en büyük gücü şu anda içinde bulunduğumuz birliğidir, beraberliğidir, bin yıldır sevinç ve hüzünle yoğrulan kadim kardeşliğidir.

Her kim yalanı bir siyaset yapma yöntemi haline dönüştürüyorsa Türk demokrasinin altını oyuyor demektir.

Bu milletin valisine ‘it’ diyen bir insandan siyasetçi olmaz. Siyasi yarışı kavgaya dönüştürmenin kimseye faydası yoktur.

Muhammed Mursi’nin ölümü normal bir ölüm değildir. Muhammed Mursi’nin ölümü kesinlikle şaibelidir ve biz bunun da takipçisi olacağız.