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29.03.2019
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Erdoğan: Ekonominin sorumlusu benim

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Ankara’nın Haymana ilçesinde düzenlenen mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ekonomisini belediye başkanlarının düzeltme şansı var mı? Türkiye’nin ekonomisinin sorumlusu benim” açıklamasında bulundu.

Erdoğan, “İlçemizi bir cazibe merkezi haline dönüştüreceğiz. Haymana’ya bir bioenerji tesisi kuracağız. Halen küçükbaş damızlıklar için hayvan başına yapılan 25 lira destek ödemesine ilave önümüzdeki yıldan itibaren damızlık olarak sürüye katılan her bir hayvan için 100 lira destek vereceğiz. Hedefimiz küçükbaş hayvan varlığımızı 84 milyona yükseltmektir” diye konuştu.

Ekonomi üzerinden mesajlar veren Erdoğan, “Doların 7 lirayı aştığı, faizlerin yüzde 40’ları geçtiği bir dönem yaşadık. Hemen tedbirimizi aldık, kontrolü sağladık. Ekonomimizi yeniden rayına sokacak adımları attık. Geçtiğimiz hafta sonu yine benzer bir girişimde bulundular. 2 gün içinde bu saldırıyı boşa çıkardık. Seçimden sonra ekonomimizi bu tür saldırılara karşı daha güçlü hale getirecek yapısal reformları süratle gerçekleştireceğiz” dedi.

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“EKONOMİNİN SORUMLUSU BENİM”

Erdoğan, “Pazar günü yerel seçim yapıyoruz. Türkiye’nin ekonomisini belediye başkanlarının düzeltme şansı var mı? Ekonomide belediye başkanının etkisi var mı? Belediyelerin çoğu şu anda batık. Türkiye’nin ekonomisinin sorumlusu benim. Yerel yöneticilerin yapacağı hiçbir şey yok” ifadesini kullandı ve şöyle devam etti:

“Yatırıma, üretime, büyümeye, istihdama destek verecek bir ekonomik yapının inşası için çok önemli adımlar atacağız. Sizlere afaki, ucu açık, belirsiz bir gelecekten söz etmiyorum. Seçimlerden sonraki birkaç ay içinde tüm bu adımları inşallah atmış olacağız. Yarın cuma öbürsü gün cumartesi iki gün var sandığa gitmeyenleri de alıp sandığa götüreceksiniz.”


KaynakAA
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