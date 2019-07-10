Erdoğan: Faizi tek haneye indireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hak-İş Genel Kurulu’nda konuştu.

Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın görevden alınması ile ilgili “Verilen talimatlara uymayan bu arkadaşımızın değişmesi gerektiğine inandık. Merkez Bankası’nda yaptığımız görev değişikliği nedeniyle birilerinin yaklaşım tarzını kabul etmemiz mümkün değil.” dedi.

Erdoğan faizi tek haneye indireceklerini de söyledi.

Erdoğan, muhalefetin sorunları artırarak devam ettiren başkanlık sistemi ile ilgili eleştirilerine ise “Yeni hükümet sistemini baltalamak isteyenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz” diyerek yanıt verdi. Erdoğan, “Milli iradeye saygı duyan herkes tartışmalardan uzak durmalı,” diyerek partililerine mesaj gönderdi.



Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

“Akşam başka sabah başka şeyler söyleyenleri milletime şikâyet ediyorum. Hukuk yoluyla haklarımızı sonuna kadar savunacağız. Bugün gerçekleştirilmekte olan genel kurulun milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hakkını aramak ve almak çok değerli görülmüştür. Hak-İş sadece emekçinin hakkını aramakla kalmamış, milletinin sorunları ile de ilgilenmiştir. Hak-İş hep yerli ve milli olarak çalışmalarını sürdürmüştür. Hakkın ve hakikatin yanında olan Hak İş’e şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

Biz bu milletin bağrından doğmuş kadrolarız. Bu millete hizmet etmeyi ibadet sayan gönül erleriyiz, çünkü biz Türkiyeyiz. Emekçinin yanında yer almak öyle lafla olmaz. İBB Başkanlığı, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığımız döneminde bunun mücadelesini verdik. Milletimizi kandırmaya çalışmadık. Ülkemizi 2009 yılı hariç hep büyüttük. Zenginliğin tabanını genişlettik, ihracatımız her ay rekor kırarak artmaya devam ediyor. 170 milyar dolar. Yıl sonu itibari ile bunun üzerine çıkaracağız. En kısa zamanda bu rakamı 200 milyar dolara çıkaracağız.

“İŞSİZLİĞİN FARKINDAYIZ”

İşsizlik oranının bir parça yükseldiğinin farkındayız. İşsizliği yeniden tek haneli rakama düşüreceğimize inanıyorum. Borçlanma oranımız bir parça artmış olsa da OECD ülkeleri arasında çok daha iyi yerde bulunuyoruz.

İş dünyamız ile 2,5 milyon istihdam hedefimize ulaştığımızda işsizliği tekrar tek haneli rakamlara düşüreceğimize inanıyorum.

Şimdi bize IMF’yi tavsiye edenler var. Bizim için o kapı kapanmıştır.

Ana ormancılık faaliyetleri nedeniyle bütün geçici işçiler için 4 ay süre uzatımı yenilendi. Bu talebi Hazine ve maliye Bakanımız bana iletti. Bu süreyi 4 ay uzatmış oluyoruz.

Merkez Bankası Başkanlığı’nda yaptığımız görev değişikliğinin özellikle birilerinin yaklaşım tarzını kabul etmemiz doğru değil. Davul birinde tokmak başkasında. Bedelini kim ödeyecek siyaset ödeyecek. Mutluluğunu kim yaşayacak bankadaki yaşayacak. Yok böyle bir şey! Verilen her türlü karara uyacaksın. Yeni yönetim sisteminde başkan bu konulara müdahale yetkisini almıştır. Böylelikle faiz denilen bu her türlü kötülüğün anası olan bu konuda verilen talimatlara uymayan arkadaşımızın değişmesi konusunda böyle bir adım attık. Şimdi kim savunuyor bunları hep faizciler. Faiz politikamızın nasıl şekillendiğini en kısa sürede göreceksiniz.

Tek hanelere düşürmek zorundayız ve bunu başaracağız. Faizciler bundan rahatsız olabilir. İstedikleri, kadar rahatsız olsunlar kararlıyız bu işi bitireceğiz.

Bundan sonra Merkez Bankası ekonomi programımıza çok daha güçlü destek verecektir.

Merkez Bankası’nda tıkanıklık vardı bedelini Türkiye ödüyordu.

Sadece siyasi düşüncesinden dolayı insanları çocuğunun nafakasından mahrum etmek partizanlığın en aşağılık halidir.

Ülkemiz açısından hayati önem taşıyan nice krizle mücadele ettik. Yeni hükümet sistemini adım adım inşa ettik. Yeni hükümet sistemi bir yıl içerisinde hem başarılarımızı hem de eksiklerimizi gösterdi. Yönetim değişikliğinin büyüklüğü düşünüldüğünde sorunların tamamının çözülebilir olması sevindiricidir.

Yeni hükümet sistemini baltalamak isteyenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz. Reform ve değişim kurumlar içinde kesintisiz bir süreci ifade eder. Millet yüzde 52 ile evet diyor. Bunu referanduma götürelim diyorsunuz. Bu nasıl bir anlayıştır. Tek adamcılık buysa bunu biz sizden öğrendik. İl başkanlarının vali olmasını biz bunlardan öğrendik. Hak, hukuk, adalet dersi vermeye çalışıyorlar. Önce o dersi siz alın.

Milletimizle olan gönül bağımızı güçlendirmek için çalışacağız. Liyakata istişareye daha çok önem vereceğiz. Milletten kopuşa sebep olan her türlü hastalığı söküp atacağız. Birliğimizi güçlendirdikçe önümüzde duracak hiçbir güç yoktur. Ne sınırımızdaki teröristler ne de kuyumuz kazan riyakarlar bize engel olmayacaktır. İstikrar ve güvene en çok ihtiyaç duyduğumuz içinden geçtiğimiz işte bu dönemdir.

Son dönemde 9 seçim yaşana milletimizin seçim yorgunu haline geldiğini biliyoruz. Merkezi hükümette 4 yıl belediyelerde 5 yıllık bir dönem var. Bu süreyi en iyi şekilde değerlendirmekte kararlıyız. Reformları kararlılıkla hayata geçireceğiz. Birileri istediği için değil milletimizin beklentileri karşılama için değişimi kesintisiz sürdüreceğiz.

15 Temmuzlara olduğu gibi yeni 28 Şubatlara da izin vermeyeceğiz. Meydanı dışarıda ve içeride bu ülkeyi esir almak için çalışanlara bırakmayacağız.