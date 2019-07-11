Erdoğan “Fazla geç kalmayın” demişti: Eylül’e kadar örgütlenme Ekim’de yeni parti

AKP’de yerel seçim başarısızlığı ile gün yüzüne çıkan erime ve parti içi ayrışmanın öncülerinden olan eski Bakan Ali Babacan, kuracağı partinin örgütlenmesine hız verdi. İl başkanlıkları Eylül ayına kadar kurulacak parti, en geç Ekim ayında siyaset sahnesine çıkacak.

Babacan’ın AKP kurucu üyeliğinden istifa sürecine kadar Ankara ve İstanbul merkezli yürütülen partileşme çalışmaları yurt geneline yaygınlaştırılıyor. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ümmeti parçalamayın” uyarısında bulunduktan sonra “Fazla da geç kalmayın” dediği Babacan, Eylül ayına kadar il başkanlıklarını oluşturacak.

SEÇENEK SUNACAKTI

Edinilen bilgiye göre, Babacan’ın partileşme sürecini 23 Haziran’da İstanbul‘da yenilenen belediye başkanlığı seçimleri değiştirdi. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Tayyip Erdoğan‘la görüşmeyi planlayan Babacan’ın bir öneri paketi hazırladığı öğrenildi.

Babacan’ın ekonomide yaşanan krizin çözümüne yönelik hazırladığı programı sunacağı Erdoğan’a, “Bu programı uygulamak için bizden katkı isterseniz biz varız” demeyi planladığı bildirildi. Programın kendisiyle birlikte hareket eden kadrodan katkı alınmadan uygulanması seçeneğini de kabule hazır olduklarını Erdoğan’a aktaracağı öğrenilen Babacan’ın son seçenek olarak, “Programı uygulamak istemiyorsanız biz ülkeyi düze çıkartmak için yeni bir oluşumla yola çıkıyoruz” diyerek partileşmesini ilan edeceği anlatıldı.

SEÇİM PROGRAMI DEĞİŞTİRDİ

Ancak, YSK’nin AKP’nin başvurusu üzerine İstanbul seçimlerinin iptal etmesi Babacan’ın yol haritasını değiştirdi. Randevu talebi 23 Haziran sonrasına ertelendi, ikinci seçim yenilgisinden ve Erdoğan’dan gelen yeni oluşuma yönelik olumsuz yaklaşım nedeniyle de birlikte çalışma önerisinde bulunulmasından vazgeçildi. Babacan’ın yeni parti kurmak için parti kurucu üyeliğinden istifası kararı kesinleşti.

KRİTER ‘DÜRÜSTLÜK’

AKP’deki erimenin temel nedenlerinden biri olarak gösterilen “Dürüstlükten uzaklaşma” izlenimini ortadan kaldırma yeni hareketin önem vereceği temel tezlerden biri olarak belirlendi. Tüm ülke genelinde yapılması planlanan toplantılarda, yol arkadaşlığı önerilecek isimlerin “Dürüst ve başarılı” kişiler arasından seçilmesi kararlaştırıldı. Ancak temasa geçilenler arasında geçmiş dönemlerde AKP hükümetlerinde ve parti yönetimindeki karar vericilerin ağırlıkta olduğu da dikkatleri çekti.

AKP’nin devamı görüntüsü vermemek için başta eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olmak üzere ünlü isimlerin, oluşturulacak “İstişare Kurulu”nda görev yapması bekleniyor.