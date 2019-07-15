Erdoğan: Fitch ve S&P terbiyesizlik yapıyor

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin notunu BB-‘ye indiren Fitch Ratings’in ve S&P’nin “terbiyesizlik yaptığını” söyledi.

Erdoğan, gazete ve televizyon kanallarının genel yayın yönetmenleri, bazı yazar ve akademisyenlerle Vahdettin Köşkü’nde bir araya geldi.

Hürriyet‘ten Vahap Munyar‘ın aktardığına göre, Fitch’in Türkiye’nin kredi notunu BB’den BB-‘ye indirmesi hakkında yorum yapan Erdoğan, toplantıda şunları söyledi:

“Fitch çıkıyor, terbiyesizlik yapıyor. S&P, kendileriyle alakamız yok ama çıkıp kendine göre terbiyesizlik yapıyor. Yok efendim kredi derecelendirme kuruluşu olarak notumuzu düşürüyor.”

“Biz onların notlarına bakmayız. Onların not düşürmesi bizi o kadar da ilgilendirmiyor. Yeter ki benim milletim notumuzu düşürmesin.”

“Yıl sonuna kadar hedefimiz enflasyonu tek haneli rakama düşürmek. Faiz oranlarında da yıl sonuna kadar belli bir hedefimiz var ve bunu da başaracağız.”