AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İhracatçılar Meclisi Genel Kurulu’nda konuştu.

Erdoğan, “İhracatçılar döviz satın alırken kambiyo vergisi ödemeyecek” dedi.

Erdoğan, İstanbul seçimlerine ilişkin olarak da şu sözleri sarf etti: “Sadece bir belediye başkanı seçilecek. Seçimdir daha doğrusu olması gereken neyse o olacak. Milli iradenin tecellisidir. Yurt dışı medya, sicil toplum örgütleri, terör örgütleri neden bu seçimle bu kadar çok ilgileniyor? Bazıları bu seçime neden böyle bakıyor. Biz terör örgütlerine karşıyız. Terör örgütlerinin desteklediği yapılara da karşıyız. Demokrasiye ve hukuka saygısı olan herkesin pazar günkü seçimin sonucuna rıza göstermesi, teslim olması şarttır. Demokrasi ve ekonomiyi bir arada zikrediyorum. Cari açığın fazlaya dönüştürülmesini inşallah sağlayacağız, bundan endişeniz olmasın.”

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

“Türkiye İhracatçılar meclisimizin 26, genel kurulunun ülkemize ekonomimize ihracatçılarımıza özellikle sizlere hayırlar getirmesini diliyorum. Ülkemizdeki 83 bin ihracatçımızı aynı çatı altında toplayan bu güzide kuruluşumuzu ticaret diplomasimizin de amiral gemisi olarak görüyorum. Daima yanınızda oldum olmayı sürdüreceğim.”

“Dün Tacikistan’daydık. 30’u aşkın ülke hep birlikte cumhurbaşkanlarıyla, başbakanlarıyla bakanlarıyla bir aradaydık. Tek tek görüşmeler yaptık. İşbirliklerini nasıl geliştiririz diye görüşerek karar altına aldık. Küresel düzeyde Asya önemli bir yer oluşturuyor. Asya yüzölçümü itibariyle baktığımızda devasa bir kıta. Bu kıtada da Çin’in çok çok farklı bir yeri var. Çin’in dünyada hangi konuma ulaştığını görüyorsunuz. Rusya, Hindistan çok farklı konumlara sahip.”

“Bu rakamlar Türkiye’nin cazibe merkezi olduğunu gösteriyor”

“Geçtiğimiz yıl 1 milyar dolar ve üzerinde ihracat yapan firma sayımız 10’dan 13’e çıktı. İhracatta ileriye doğru atılan her bir adımın on binlerce yüz binlerce istihdam olarak katkısını görüyoruz. 2018 ihracatını 168 milyar dolarla kapattık. Bu yıl mayıs ayı itibariyle 171,4 milyar dolara çıktı. Kurdaki yükseliş, finans sektöründe sıkıntıya yol açarken ihracatçımız için çok büyük imkanları beraberinde getiriyor. Bir an önce 200 milyar sınırını geçmeliyiz. Cari işlemler açığı 8.6 milyar dolara kadar gerilemiştir. Altının yanında enerjiyi de çıkardığımızda 36 milyar dolar cari fazlamız ortaya çıkıyor. Dünyada yatırımların gerilediği ortamda ulaştığımız bu rakamlar Türkiye’nin cazibe merkezi olduğunu gösteriyor.”

“Bu yıl 50 milyon turist hedefini yakalayacağımızı belirten çok güzel haberler alıyoruz. 2023’te 70 milyon turist, 70 milyar dolar turizm geliri hedefi hayal olmaktan çıkmıştır.”

“Kendinize, ülkenize güvenin. Elinizdeki imkanları yatırıma, ihracata yöneltin. Biz size güveniyoruz, sizin de bize güvenmenizi istiyoruz. Dış finansman ihtiyacımızı azaltan bu gelişmeler ihracatçılarımız için avantaj sağlıyor. Attığımız adımları serbest piyasa ekonomisi çerçevesinde yürütmemiz gerekiyor. Ekonomi boyutunu sağlam tutmak zorundayız. Avrupa ülkemize yönelik spekülatif kur ataklarına karşı sessiz kalsa da biz dik ve tutarlı duruşumuzu bozmayacağız.”

“İhracatçılar döviz satın alırken kambiyo vergisi ödemeyecek”

“Sizler de bu başarıyı gösterecek azmi görüyorum. Rızkın 10’da 9’u ticaret, ticaretin 10’da 9’u da cesarettir. “

“Buradan tüm girişimcilerimize, iş insanlarımıza, sanayicilerimize, tüccarlarımıza sesleniyorum, ülkenize, devletinizi, geleceğinize güvenin. Elinizdeki tüm imkanları yatırıma, istihdama, ihracata yöneltin. Böylece kendiniz kazanın.”

“Tek pencere sistemiyle tüm bilgi ve belgeleri artık tek bir başvuru noktasından sunuyoruz.”

“İhracatçılarımızı desteklemek için geçen yıl 2 milyar lira, bu yıl ise 3,1 milyar lira kaynak ayırdık. Türk Eximbank’ın sermayesini 3 milyar liradan 10 milyar liraya çıkardık. Geçtiğimiz yıl sektöre 44,2 milyar dolar tutarında finansman desteği sağladık. Böylece toplam ihracatımızın yüzde 26’sını finanse etmiş olduk.”

“Sanayi sicil belgesi sahipleri ve ihracatçı birliği üyelerine yapılacak döviz satımlarına muafiyet getirdik. Artık ihracatçılar döviz satın alırken kambiyo vergisi ödemeyecek.”

Kıbrıs açıklaması

“S-400 sistemini sıradan bir tartışma olarak görenler varsa bu büyük fotoğrafı okuyamıyor demektir. Biz hiçbir Suriyeli’ye maaş bağlamadık. Doğu Akdeniz’deki petrol ve doğal gaz arama çalışmalarını basit birşey olarak görenler varsa bu konudan bir şey anlamıyor demektir. Biz bize ayrılmış yerlerde aramalarımızı yapıyoruz. 4 gemimiz var, bunlardan ikisi sondajdır ikisi de aramadır. Artık bunlar bize ait gemiler.”

“Birileri kaşını gözünü oynatırsa, biz de bütün fırkateynlerle, uçaklarla beraber gerektiğinde gemilerimizin yanında yerimizi alıp çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Talimat vermişler tutuklatacaklarmış gemilerdekileri, avucunuzu yalarsınız, neyi tutuklatıyorsunuz. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Filistin, Libya, Irak’taki çekişmeleri mahalli çekişme olarak görenler varsa hiç kusura bakmasınlar ayakta uyuyorlar demektir. Biz bir kabile devleti değiliz. Bizim devraldığımız tarih 2 bin 200 yıla dayanıyor.”

“Fransa Cumhurbaşkanı bizim bu aralardan çekilmemizi istiyor. Biz buralara kıyıdaşız. Biz Kıbrıs’ta garantörüz. Yunanistan garantör, İngiltere garantör. Peki sen nesin? Total şirketi adına sen böyle bir açıklama yapıyorsan, vekâletini göster. Demek ki cumhurbaşkanlığını bırakmış avukatlığa başlamışsın.”

“Seçimin yenilenmesi kararı tamamen hukuki sebeplerle alınmıştır”

“Önümüzde bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi var. Sadece bir belediye başkanlığı, yani sadece vitrinde bir değişim.”

“Bu seçimin yenilenmesi kararı tamamen hukuki sebeplerle alınmıştır. Demokrasiye ve hukuka saygısı olan herkesin pazar günü olacak seçimin sonucuna saygı göstermesi zorunludur.”

“Demorkasiyi ve ekonomiyi sürekli birlikte zikrediyoruz. Tek başına zenginliğin de, tek başına özgürlüğün de toplumları mutlu etmeye yetmediğini pek çok örnekten biliyoruz. Türkiye’yi öne çıkaran unsur, her iki alanda da gelişme gösterebiliyor.”