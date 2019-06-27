23.2 C
Istanbul
28.06.2019
Anasayfa GÜNCEL Erdoğan ile yardımcısı arasında 'İmamoğlu' gerginliği

Erdoğan ile yardımcısı arasında ‘İmamoğlu’ gerginliği

birgun.net birgun.net

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile partinin genel başkan yardımcısı Hayati Yazıcı arasında “İmamoğlu’nu görevden alma” konusunda gerginlik yaşandığını yazdı

Selvi’nin aktardığına göre Erdoğan, MYK toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Ordu Valisi Seddar Yavuz ile yaşadığı polemiğin ardından ceza alması durumunda görevden alınabileceğini söyledi.

Bunun üzerine Hayati Yazıcı, bunun doğru olmadığını söylerken “Suçlu bulunsa dahi belediye başkanı görevden alınamaz, en fazla kınama cezası verilir” dedi.

Yazıcı’nın bu sözleri üzerine gerginlik çıktı.

Erdoğan, 23 Haziran seçimleri öncesi yaptığı konuşmalarda da “Milletimden, başta Ordu Valimiz olmak üzere özür dilemedikçe böyle bir makama gelemez. Valimiz davasını açmak suretiyle süreci devam ettirecektir. Fakat kendisine ‘Şu seçim atlatılsın’ dedik,” ifadelerini kullanmıştı.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,989AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Mansur Yavaş’tan Ekrem İmamoğlu’na tebrik mesajı

birgun.net -
Ankara Büyükyşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün mazbatasını alarak görevi devralan İstanbul...
Devamını Oku

Türkiye turnuvaya mağlubiyetle başladı

birgun.net -
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenlediği 2019 FIBA Kadınlar...
Devamını Oku

“Veliköy’de HES istemiyoruz”

birgun.net -
Artvin'in Şavşat ilçesindeki Veliköy'de, Mirya Deresi ve Meşeli köyündeki Mansurat Deresinin birleştirilerek...
Devamını Oku

İYİ Parti’den TRT hakkında suç duyurusu

birgun.net -
İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, TRT Kürdi'de, Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman...
Devamını Oku

Twitter’dan kural ihlali yapan siyasilere ‘uyarı etiketi’

birgun.net -
Sosyal medya platformu Twitter tarafından, istismar, taciz ve şiddet tehditleri içeren mesajlar...
Devamını Oku

“Ali Babacan, Abdullah Gül ile birlikte yeni partiyi sonbaharda kuracak”

birgun.net -
Reuters haber ajansına konuşan Ali Babacan'ın danışmanlarından biri, eski başbakan yardımcısı ve...
Devamını Oku

İmamoğlu’nun yedi yıl önce yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu

birgun.net -
31 Mart seçimlerin ardından Yüksek Seçim Kurulu'nun tartışmalı kararıyla mazbatası geri alınan...
Devamını Oku

Hakan Atilla’ya erken tahliye

birgun.net -
ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı...
Devamını Oku

Şaban Vatan’dan AKP’li Canikli hakkında suç duyurusu

birgun.net -
Giresun Eynesil’deki evinin önünde ağır yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını...
Devamını Oku

Sporda şiddetin önlenmesine ilişkin yasa teklifi komisyondan geçti

birgun.net -
Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi,...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi