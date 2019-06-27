Erdoğan ile yardımcısı arasında ‘İmamoğlu’ gerginliği

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile partinin genel başkan yardımcısı Hayati Yazıcı arasında “İmamoğlu’nu görevden alma” konusunda gerginlik yaşandığını yazdı

Selvi’nin aktardığına göre Erdoğan, MYK toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Ordu Valisi Seddar Yavuz ile yaşadığı polemiğin ardından ceza alması durumunda görevden alınabileceğini söyledi.

Bunun üzerine Hayati Yazıcı, bunun doğru olmadığını söylerken “Suçlu bulunsa dahi belediye başkanı görevden alınamaz, en fazla kınama cezası verilir” dedi.

Yazıcı’nın bu sözleri üzerine gerginlik çıktı.

Erdoğan, 23 Haziran seçimleri öncesi yaptığı konuşmalarda da “Milletimden, başta Ordu Valimiz olmak üzere özür dilemedikçe böyle bir makama gelemez. Valimiz davasını açmak suretiyle süreci devam ettirecektir. Fakat kendisine ‘Şu seçim atlatılsın’ dedik,” ifadelerini kullanmıştı.