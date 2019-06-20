Erdoğan: İnandırıcılığını kaybetmiş medyanın insanlığa hiçbir faydası olamaz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Beşiktaş’ta bulunan Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde yabancı medya temsilcileriyle bir araya geldi.
Erdoğan, sabah saatlerinde Üsküdar Kısıklı’da bulunan konutundan çıkarak Dolmabahçe Çalışma Ofisi’ne geçti. Erdoğan, burada saat 11.00’da yabancı medya temsilcilerini kahvaltıda kabul etti.
Erdoğan’ın yaptığı konuşmadan öne çıkan başlıklar şöyle:
- Gazetecilik hakikat arayışıdır, her gazeteci bir araştırmacıdır. İnandırıcılığını kaybetmiş bir medyanın ne topluma ne de insanlığa hiçbir faydası olamaz.
- Kalemini ve kamerasını terör örgütlerinin emrine verenler bizim nezdimizde asla gazeteci olamazlar. Bizi sık sık eleştirenlerin bilerek gözden kaçırdığı nokta burasıdır.
- Bize dair haberleri etik ilkeler çerçevesinde değerlendirmenizi rica ediyoruz. Sizlerden sadece gerçeklerin peşinde koşmanızı bekliyoruz.
- Gazetecilik hakikat arayışıdır. Gazeteci de doğruların peşindeki insandır. Yalan haberlere tevessül etmek bireyin doğru haber alma hakkını da ihlal etmektir. Medya özgürlüğü işte bunun için vardır.
- Güven erozyonuna uğrayan basın kuruluşu meslek mensupları için ağır bir yüktür. Medya siyaseti dizayn etmenin aracı haline dönüştürülmemelidir.