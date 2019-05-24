Erdoğan: İstanbul seçimlerini inşallah hırsızlara bırakmayacağız

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Hacı Osman Torun Camii açılışına katıldı. Erdoğan burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, 23 Haziran’da tekrarlanacak İstanbul seçimlerine ilişkin olarak, “İnşallah hırsızlara bu işi bırakmayacağız” ifadesini kullandı.

Erdoğan, açıklamasında “Önümüzde 1 ay sonra ülkemizde de biliyorsunuz tabi sandık var. Herhalde bu sandığın hakkını vereceğiz. İnşallah hırsızlara bu işi bırakmayacağız. Yani kendi kültürlerinde şu gördüğünüz anlayışın olmadığı kişilere bu işi bırakmayacağız. Gece gündüz çalışarak inşallah bu işin hakkını verelim diyorum ve ülkemizde demokrasi zaferiyle bu işi noktalayalım” ifadelerini kullandı.