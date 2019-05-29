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29.05.2019
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Erdoğan: İstanbul’u kaybetmenin acısını 566 senedir içlerinden atamayanlar var

Erdoğan, "İstanbul'u kaybetmenin acısını 566 senedir içlerinden atamayanlar var" şeklinde bir açıklama yaptı.

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AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İstanbul’un Fethi” ile ilgili yapılan etkinlikte açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, “İstanbul’a dair hesaplaşma 566 yıldır hiç bitmedi. İstanbul’u kaybetmenin acısını 566 senedir içlerinden atamayanlar var” ifadelerini kullandı.

Erdoğan açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Batı dünyasında veba gibi yayılan ırkçılık akımının motivasyonlarından biri İstanbul’dur. DEAŞ’lı canilerin hedefi de bu kutlu şehirdir.

Daha 2 ay önce, cuma namazı kılan 52 Müslüman’ı vahşice şehit eden Yeni Zelandalı teröristin ‘Ayasofya’yı minarelerden kurtaracağız’ diyerek tehditler savurması asla tesadüfi değildir.

Zulüm 1453’te başladı yazanlar aynı zihniyetin mensuplarıdır.

İstanbul  dünyanın merkezidir. Bu şehre hizmet sadece Türkiye’ye değil dünyaya hizmet etmektir. Temiz içme suyunun dahi bulunmadığı çöp dağlarının patladığı ve nefes almanın zorlaştığı bu şehrin kısa sürede bu şehri ülkemizin iftiharı haline getirdik. İstanbul’u tarihinin en kaliteli belediyecilik hizmetiyle tanıştırdık. İstanbul’a baktığında sadece rant gören, çıkar gören muhterislerin bu şehri yağmalamasının önüne geçtik, hayata geçirdiğimiz hizmetler ve yatırımlarla İstanbul’un çehresini değiştirdik. İstanbul’u asıl kimliğine yeniden kavuşturduk.”

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