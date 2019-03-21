Erdoğan: İstismar siyasetinin başını kim çekiyor? CHP

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Kütahya mitinginde konuştu. Erdoğan, ülkede istismar siyaseti yapıldığını savunarak, bunun sorumlusunun CHP olduğunu iddia etti.
İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:
- Bu seçimlerden de alnımızın akıyla çıkmamız gerekiyor. 7 düvel birleşti.
- 31 Mart Türkiye’nin en önemli seçimlerinden biridir.
- Bu seçimler sadece belediye değil beka seçimleridir.
- Suriye’deki operasyonlara devam etmemiz için, güneyimizdeki terör koridorunu tamamen kesmek için bu seçimlerden güçlü çıkmalıyız.
- Sandığa gitmemek diye bir şey yok.
- Hepimiz sandığa gideceğiz. Gitmeyen dostları akrabaları da götüreceğiz. Bu bir beka meselesidir.
- İstismar siyasetinin başını kim çekiyor? CHP.
- Son günlerde biti tekrar kanlanan bölücü örgüte Kandil’i, Sincar’ı, bulunduğu her yeri mezar etmek için bu seçimden güçlü çıkmalıyız.
- CHP’de bugün Kandil’dekilerin hatırı, Gazi’nin hatırından çok daha fazla sayılıyor.