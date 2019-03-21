21.03.2019
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Erdoğan: İstismar siyasetinin başını kim çekiyor? CHP

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Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Kütahya mitinginde konuştu. Erdoğan, ülkede istismar siyaseti yapıldığını savunarak, bunun sorumlusunun CHP olduğunu iddia etti.

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

  • Bu seçimlerden de alnımızın akıyla çıkmamız gerekiyor. 7 düvel birleşti.
  • 31 Mart Türkiye’nin en önemli seçimlerinden biridir.
  • Bu seçimler sadece belediye değil beka seçimleridir.
  • Suriye’deki operasyonlara devam etmemiz için, güneyimizdeki terör koridorunu tamamen kesmek için bu seçimlerden güçlü çıkmalıyız.
  • Sandığa gitmemek diye bir şey yok.
  • Hepimiz sandığa gideceğiz. Gitmeyen dostları akrabaları da götüreceğiz. Bu bir beka meselesidir.
  • İstismar siyasetinin başını kim çekiyor? CHP.
  • Son günlerde biti tekrar kanlanan bölücü örgüte Kandil’i, Sincar’ı, bulunduğu her yeri mezar etmek için bu seçimden güçlü çıkmalıyız.
  • CHP’de bugün Kandil’dekilerin hatırı, Gazi’nin hatırından çok daha fazla sayılıyor.

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