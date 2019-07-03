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04.07.2019
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Erdoğan karma eğitimi hedef aldı

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AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası öğrenciler mezuniyet töreninde konuşuyor.

“Japonya’daki 800 üniversitenin 80 tanesi kadın üniversitesi. Sadece kızlardan oluşan üniversite” diye Erdoğan, “Bu üniversite şahsıma fahri doktora verdi. Kreşten alıp ilk-orta-lise-üniversite olmak üzere farklı bir yapıyı oluşturmuş durumdalar” dedi.

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

“Bütün bunlarla beraber bu alanda atılan adımın bizler için önem arz ettiğini şu anda YÖK başkanına hatırlatıyorum. Çalışmanı buna göre yap. Çok önemli bir şey. Türkiye de benzer bir adımı atmalı. Lise yıllarında ülkemizde kız ve erkek liseleri vardı. Sonra karıştırdılar. Şimdi yeniden bunları toparlama dönemine girmiş bulunuyoruz”

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