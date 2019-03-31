Erdoğan: Kaybettiğimiz yerlerde başarılı olamadığımızı kabul edeceğiz

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlerin ardından Ankara’ya hareket etmeden önce bir açıklama yaptı.

Erdoğan şöyle konuştu:

“Sizleri muhabbetle selamlıyorum. Türkiye 31 Mart seçimlerini demokratik bir olgunluk içinde tamamlamıştır. Milletimiz bir kez daha iradesini yüksek bir katılım oranıyla sandığa yansıtmıştır. Seçim sonuçlarının hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yavaş yavaş şekillenmeye başlayan sonuçlara göre şehirlerimizi yönetecek olan herkesi tebrik ediyorum. Biraz sonra Ankara’ya hareket edeceğim ve genel merkezimizde balkon konuşması yaparak seçim sonuçlarını değerlendireceğim. Sonuçlar göstermektedir ki AK Parti olarak açık ara birinci olarak çıktık. Cumhur İttifakı ortağımız MHP ile birlikte ittifak bazında da birinci olduk.

Kazanılan ve kaybedilen belediye başkanlıkları elbet olmuştur. Kazandığımız yerlerde milletimizin gönlüne girdiğimiizi kaybettiğimiz yerlerde yeteri kadar başarılı olmadığımızı kabul edeceğiz. Doğu ve Güneydoğu sonuçlarını çok önemli görüyorum. Birilerinini kürt vatandaşlarımızın iradelerine pranga vurma çabalarına engel olduk. Kürt kardeşlerimizin iradelerini terör örgütüne teslim etmeyeceğini gösterdi. Diğer şehirlerde de arkasında ne olduğu belli olmayan ittifaklarla milletimiz yönlendirilmeye çalışılmıştır. Beka mesajımızın milletimiz tarafından gayet iyi algılandığını görüyorum. Tüm mitinglerimizde bunlara dikkat çektik.

Ülkemize diz çöktürmeye çalışanlar bir kez daha hüsrana uğradı. Her bir vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonraki seçimler inşallah 2023 Haziran’da olacak. Önümüzde 4,5 yıl kesintisiz icraat dönemi var. Artık seçimlerle iç içe olmayacağız. Önümüze bakacağız. Adımlarımızı buna göre atacağız.”