Erdoğan konuştu, dolar 5,60’a kadar yükseldi

Dolar / TL Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün yaptığı açıklamalarının ardından 5.60 seviyesine kadar yükseldi.

Rusya’dan S-400 alımıyla ilgili geriliminin ardından ABD Başkanı Trump’ın Golan Tepeleri çıkışıyla artan risk algısı, Türk lirasını baskı altında bırakıyor.

Kur, önceki gün Fed’in yılın kalanı boyunca faiz artırmama kararıyla 5.4850’lerden sert şekilde 5.40 seviyesine düşmüştü. Daha sonra Türkiye’ye F-35 teslimatlarının askıya alınabileceği haberiyle dün yükselişe geçerek günü 5.46’nın hemen üzerinde tamamlamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Amerika Başkanı’nın Golan Tepeleri’yle ilgili talihsiz açıklaması bölgeyi yeni bir krizin, yeni bir gerilimin eşiğine getirmiştir. Golan Tepeleri’nin işgalinin meşrulaştırılmasına asla izin vermeyiz” diye konuştu.

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Bankacılar, S-400 kaynaklı endişelerin sürdüğü bir ortamda Golan Tepeleri’ne yönelik egemenlik tartışmalarının ABD ile ilişkileri daha kötü bir noktaya götürebilecek yeni bir gelişme olarak yorumluyor.

MERKEZ’İN HAMLESİYLE GERİLEDİ

Merkez Bankası’nın saat 16.00’da bir hafta vadeli repo ihalesini ara verdiği açıklaması sonrası kur 5,58’li seviyelerden 5,55’e geriledi.

Euro/TL de 6,27 civarında işlem görüyor.

Piyasalarda ABD-Türkiye ilişkileri yakından takip ediliyor.