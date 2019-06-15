Erdoğan: Kudüs’te yeni oldu bittiler oluşturma gayretlerini reddediyoruz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Tacikistan’da gerçekleştirilen Asya’da İşbirliği Liderler Zirvesi’nde konuştu.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

“İşbirliğimizin derinleştirilmesi gereğine inanıyoruz.”

“Suriye’de istikrarın sağlanması için elimizden geleni yapıyoruz. 330 bin Suriyelinin kendi vatanlarına dönmesini sağladık.”

“Adaletsizliğin Filistin’in kaderi olmaktan çıkarılması insanlık görevidir. Kudüs’te yeni oldu bittiler oluşturma gayretlerini reddediyoruz.”

“Terörle mücadelede kararlı duruş sergilenmesi çok önemlidir. Bir terör örgütü eliyle diğerini yok etme politikalarının varacağı yer daha fazla zulüm, gözyaşıdır. Suriye sahası maalesef bu acı hakikatin ispatı olmuştur.”

İlginizi çekebilir: Erdoğan'dan yeni askerlik sistemi bilgilendirmesi

KATAR EMİRİ’YLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Erdoğan, zirve kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da hazır bulundu.