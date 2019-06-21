Erdoğan: Kürt kardeşlerimi yanlış söylemlerle kandırıyorlar

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen İş İnsanları ile Buluşma programına katılarak konuşma yaptı.

Erdoğan, “Kürt kardeşlerimi yanlış söylemlerle aldatıyorlar, biz ayrımcı değiliz. Biz kayyum tayinleriyle bütün oralarda evleri sıfırdan inşa ettik. Diyarbakır’ı şu anda tanıyamazsınız. Dicle Nehrinin yanına piknik alanlarını inşa ettik, hem Dicle’yi seyret hem de ailecek piknik yap. Kürt de olsa o benim kardeşim, o da benim insandır, ona hizmet etmek görevimdir” dedi.

Erdoğan, İstanbul seçimleriyle ilgili de açıklama yaparak, “İstanbullunun emanetini layıkıyla taşıyabilecek aday bellidir. Bu noktada ben sizlerin basiretine ve ferasetine güveniyorum” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın konuşmasının satır başları şu şekilde:

-Kendi içimizdeki siyasi sosyal kültürel ekonomik kavgalarla heba ettiğimiz onca yılın ardından nihayet gerçek gücümüzü ortaya koyabileceğimiz döneme girdiğimize inanıyorum.

– Türkiye girdiği her sınamadan gücünü artırarak çıktı.

– Ülkemizin düşürülmek istenen durum ile ödenen bedel arasında doğrudan bir bedel vardır.

– Son günlerde, son haftalarda teröristlerin en üst kademelerde olanların nasıl etkisiz hale getirildiğini görüyoruz.

– Evlatlarımıza 2023, 2053, 2071 hedeflerini hayata geçirerek bağımsız bir Türkiye bırakacağız.

– Kendini Milli iradenin üzerinde gören Nobran anlayışa karşıyız.

– Nasıl herkesin bir işi varsa ülkeyi yönetmek, gereken vizyonu koymak ve icraatları yapmak da siyasetçinin işidir.

– Seçime, sandığa, sandıktan çıkan iradeye daima ram olduk.

– 31 Mart seçimlerinden zaferle çıktık. İstanbul’da da 39 ilçenin 25’ini kazandık.

– Şu anda İBB Meclis komisyonlarının tüm üyeleri AK Partili ve Cumhur İttifakı’nındır.

– İlk Belediye Başkanlığı’na geldiğimde kısa zamanda İstanbul’u çöp dağlarından temizlediğimizi biliyorsunuz. Attığımız adımlarla İstanbul’u pırıl pırıl hale getirdik.

– İstanbul susuzdu, adeta bir vaha. Küvetlere su dolduruyorduk. Bunu hep beraber yaşadık. Hafızamızı yeniden tazeleyelim. Melen’den Ömerli’ye suyu getirdik. Boğaz’ın altından tüpleri yaptık. İzmir’e suyu biz getirdik, burası CHP’li diye bakmadık. Haliç’i biz temizledik. Şimdi Haliç’te balık var.

– Kürt kardeşlerimi yanlış söylemlerle kandırıyorlar. Söz verdik Batı’da ne varsa Doğu’da da o olacak diye. Pazar günü İstanbul halkı önümüzdeki 5 yıl boyunca kendisini yönetecek büyükşehir belediye başkanını seçecek. Bu ülkenin akademisyenleri, iş adamları, sanatçıları, sporcuları, kanaat önderleri olarak sizler, İstanbul’u yönetmek için kimin gerçekten hazırlığı, projesi, birikimi olduğunu gayet iyi biliyorsunuz. Bu şehrin sorumluluğunu, İstanbullunun emanetini layıkıyla taşıyabilecek aday bellidir. Bu noktada ben sizlerin basiretine ve ferasetine güveniyorum