Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti başkanı ile görüştü

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Müslüman Kardeşler’in baskın olduğu Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Mustafa es- Serrac ile İstanbul’da görüştü.

Dolmabahçe’de yapılan görüşme ile ilgili Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Türkiye ile Libya arasındaki ikili ilişkiler, Libya’daki son gelişmeler ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.

Libya’da geçtiğimiz hafta yaşanan gerilim ülkenin doğusunu kontrol eden General Halife Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu’nun kontrolündeki Giryan kasabasının içerisinde Müslüman Kardeşler’in baskın olduğu Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne bağlı güçlerin eline geçmesi ile başlamıştı.