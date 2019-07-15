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15.07.2019
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“Erdoğan muhalif medyayı neden davet etmedi?”

BİRGÜN ANKARA BİRGÜN ANKARA

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bazı gazete ve televizyon kanallarının genel yayın yönetmenleri ile yaptığı toplantıyı Meclis gündemine taşıdı.

BirGün Gazetesi, Halk TV, Sözcü Gazetesi, Fox Haber, Cumhuriyet Gazetesi, Evrensel Gazetesi, Yeniçağ Gazetesi, Gerçek Gündem, Oda TV, Sol Haber, Tele1 ve Krt TV gibi yazılı ve görsel basın temsilcilerinin toplantıya çağrılmamasına tepki gösteren Başarır, “Bu görüşme, tarafsızlık ve eşitlik ilkesi ile bağdaşmıyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na bir önerge sunan Başarır, “Muhalif yayın organlarının temsilcileri neden davet edilmedi?” diye sordu.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır

AYRIMCILIK VURGUSU

Erdoğan’ın muhalif medya temsilcilerini toplantıya davet etmemesinin ardından “gizli konuların konuşulduğu” iddialarının gündeme geldiğini hatırlatan Başarır, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a şu soruları yöneltti:

>> “Halk TV, Sözcü Gazetesi, Fox Haber, Cumhuriyet Gazetesi, Birgün Gazetesi, Evrensel Gazetesi, Yeniçağ Gazetesi, Gerçek Gündem, Oda TV, Sol Haber, Tele1 ve Krt TV gibi medya kuruluşlarının davet edilmemesi, aynı zamanda bu medya gruplarından bilgi sahibi olan halkın dikkate alınmaması anlamını taşımaz mı?

>> Basın yayın organlarında yapılan bu ayırımcılık tarafsızlık ilkesiyle ne ölçüde bağdaşmaktadır?

>> Böyle bir uygulamanın yapılması, Erdoğan’ın tüm ülkenin Cumhurbaşkanı olamadığının somut bir göstergesi değil midir?”

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