Erdoğan: Ne olur kırgınlık, dargınlık, şu bu değil

İstanbul’da bir dizi seçim mitingi düzenleyen AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Maltepe’de “Ne olur kırgınlık, dargınlık, şu bu değil. AK Parti tabanına sesleniyorum, burada taviz vermememiz lazım,” dedi.

Erdoğan şu ifadeleri de kullandı:

“Bu seçimler elbette mahalli idareler seçimi. Şimdi çıkıyor Bay Kemal, ekonomiden bahsediyor. Tamam da belediye başkanı ekonomiyi mi yönetecek, önce o kendi kasasını yönetsin, kendi kasasını.”

“Türkiye’nin ekonomisini yönetmek bizim işimiz. Bunların hepsinin defterleri bizde. Ne durumda olduklarını biliyoruz, ağlanacak halleri var.”

“Sen (Meral Akşener) kalkıp Tayyip Erdoğan’a, halkına ‘terörist’ diyecek kadar istikametini kaybettin. Tencere kapak meselesi, Bay Kemal ile dolaşa dolaşa o da istikametini kaybetti.”

“Biz kefenlerimizi giyerek yola çıktık. Bunlar gibi değil, bizim önümüzde şehadet diye bir makam var. Biz o şehadeti hedefleyerek yola çıktık. Onun için bunlardan bizim farkımız bu.”