Erdoğan: Yeni Zelanda saldırgandan hesap sormazsa biz sorarız

Seçim çalışmaları kapsamında Ereğli'de konuşan Erdoğan, "Yeni Zelanda saldırgandan hesap sormazsa öyle veya böyle biz sormasını biliriz" dedi. Erdoğan, idamı kaldırarak yanlış yaptıklarını da ifade etti.

Zonguldak Ereğli’deki mitingde konuşan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yeni Zelanda saldırgandan hesap sormazsa öyle veya böyle biz sormasını biliriz” dedi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak Ereğli’deki seçim mitinginde konuştu. “Biz bir yanlış yaptık, idamı kaldırdık” diyen Erdoğan, “Bana göre yanlış yaptık. Niye? 15 Temmuz gecesi 251 vatandaşımızı, askerimi, polisimi şehit edenleri; ağırlaştırılmış da olsa müebbet de olsa cezaevinde onları beslemek bile bana ağır geliyor” diye konuştu.

“2023 hedefimize ulaşmamıza kimse engel olamayacak” ifadelerini kullanan Erdoğan, “N’olur oylarımızı böldürmeyelim” ifadelerini kullandı.





Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

>> AK Parti 17 yıldır bu ülkeyi hep daha ileriye taşımanın gayreti içinde oldu. Ülkemizin önünü terör örgütleriyle nice tuzakla, oyunla önünü kesemeyeceğini görenler milletimizin aşına, işine saldırdı. Bunu da püskürttük. İstikrar ve güven ortamına sahip çıktığımız müddetçe bu tür saldırılar bizi ne durdurabilir ne de yaralayabilir.

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>> CHP herkesle yatıp kalkan bir partiyle ittifak kurdu. Bölücü örgütün eş başkanı çıktı her şeyi açıkça ifade etti. Bu adam Kürt değil ha cambaz cambaz. Kürtler benim kardeşim. Ayrımcılık bizde yok ama bunlar ayrımcı. Ne diyor ‘batıda AK Parti’ye ve MHP’ye kaybettireceğiz.’ Şimdi soruyorum Türkiye’de Kürdistan diye bir bölgemiz var mı, yok. Nerede var Irak’ın Kuzeyi’nde var. Çok seviyorsan defol git oraya.

>> 2023 hedefimize ulaşmamıza kimse engel olamayacak. N’olur oylarımızı böldürmeyelim. Size daha iyi hizmet verelim diye gayret ediyoruz. Artık bu maskeli balonun, bu matruşka oyununun, bu bukalemun siyasetinin sonu gelmiştir.

“YENİ ZELANDA HÜKÜMETİYLE TARTIŞIRIM”

>> Yeni Zelanda’daki katilin silahına yazdığı isimlere, tarihlere dikkat ettiniz değil mi? Elin oğlu Yeni Zelanda’da medeniyetimize karşı düşmanlığını en kanlı şekilde oraya seriyor. Bunun hesabını Yeni Zelanda sormazsa öyle veya böyle biz sormasını biliriz.

>> Anadolu Yakası’nda duracakmışız Avrupa Yakası’nda duramazmışız. Sen kimsin ya? Terbiyesiz ahlaksız. 50 Müslümanı katledecek, yasada madde yokmuş. İnsan canı ne kadar ucuz. Yasalarında düzenleme yap. Düzenleme yapmıyorsan ben bunu Yeni Zelanda hükümetiyle tartışırım. Bu iş bu kadar ucuz değil.

“İDAMI KALDIRARAK YANLIŞ YAPTIK”

>> Biz bir yanlış yaptık, idamı kaldırdık. Bana göre yanlış yaptık. Niye? 15 Temmuz gecesi 251 vatandaşımızı, askerimi, polisimi şehit edenleri; ağırlaştırılmış da olsa müebbet de olsa cezaevinde onları beslemek bile bana ağır geliyor.