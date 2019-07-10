Erdoğan panikledi çıkış yolu bulamıyor

İstanbul seçimleri ve ardından yaşanan gelişmeler Tayyip Erdoğan’ın kimyasını bozmuş görünüyor. Uzun süredir sorunlu devam eden ekonomi ve dış politikaya bir de seçim yenilgisi eklenince panik halde peş peşe hamleler yapmaya başlayan Erdoğan, çıkış yolu bulamıyor.

PARA LAZIM

Merkez Bankası’nda yaşanan görevden alma depreminin ekonomideki artçıları devam ediyor. Kısa sürede de bitecek gibi değil. Hem içeride hem de dışarıda çok ciddi etkileri oldu. Böyle bir tepki geleceğini bilmesine rağmen yaptığı hamlenin tek bir açıklaması var; çaresizlik. Hazine parada bitti. Ama Erdoğan’ın ihtiyaçları bitmedi. Bu yüzden kalan son kaynağa engelsiz bir erişim istiyor. Bu hamleyle de yetmeyen Erdoğan, kasaya hızlı para girişi için başta yurtdışı harç pulun olmak üzere birçok kaleme de zam yaptı. Satacak bir şeyi kalmayan Erdoğan çözümü yine vatandaşın cebinde buldu.

KARARLARI ELEŞTİRİLİYOR

Yerel seçimlerin parti içerisindeki en önemli sonuçlarından biri de Erdoğan’ın tercihlerinin parti içerisinde yüksek sesle eleştirilmeye başlanması. Erdoğan’ın bu dönem da bir ölçüde buna izin verdiği de konuşuluyor. Bu bilgiyi teyit amaçlı AKP’li isimlere sorduğumuzda “parti içerisinde ipler bir önceki döneme göre bir miktar gevşetiliş” yanıtını aldık. Edindiğimiz bilgiye göre Erdoğan, kendisi dahil her konuda eleştirileri dinliyor. Ama bu durumunda panikle alınmış bir karar olduğunu düşünenlerin sayısı az değil. Böyle bir tavrın alışkanlığa dönüşmesi ve ‘lider partisi’ özelliğini yitireceği konuşuluyor.

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ÖRGÜTE DÖNECEK

Son günlerde gündeme gelen bir başka konu da Erdoğan’ın yurt gezileri. Özellikle örgüt içinde yaşanan kaosun önüne geçmek için planlanan yurt gezileri de hem Erdoğan için hem de AKP için ilk olma özelliği taşıyor. Olay, telefonla atama yapılan günlerden örgütün ayağına gitmeye kadar gelmiş durumda. Bunun en önemli nedeni hiç kuşkusuz parti içerisinde başlayan ayrılık rüzgarı. Her ne kadar bu girişimlere Erdoğan tarafından “boş çuval” benzetmesi yapılsa da durumun hiç de o kadar basit olmadığını gösteriyor. Yanında kalan az sayıda eski ismi adam adama markaj için sahaya sürdüğü sır değil. Hatta geçen günlerde Bülent Arınç parti içerisindeki varlığı bununla anlamlandırmıştı.

MHP’YE MECBUR

Eski dostların ayrılması, yeni ittifak bulunamaması Erdoğan’ı MHP’ye mecbur bıraktı. Partideki bazı önemli isimlerin Erdoğan’a her seferinde bu duruma dair rahatsızlıklarını ifade ettiği biliniyor. Ama bu güne kadar Erdoğan’dan bekledikleri yanıtı alamadılar.

Yerel seçimler sadece ülke siyasetinde değil AKP içerisinde de dengeleri bozdu. Geriye düşen Erdoğan skoru dengelemek istiyor. ‘Panik butonuna bastı’, sürekli dengesiz ve boş atış kullanıyor. Liderlerini ilk kez bu halde gören partililerin durumu ise çok daha da kötü.

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BABACAN’A SESİZ DESTEK

ALİ Babacan’ın istifasının AKP içindeki yansımaları için bir şeyler söylemek henüz çok mümkün değil. Kısa süre içinde grup kuracak kadar milletvekilinin istifası konuşulan ama beklenen bir durum değil. Ama şu kadarını söylemek mümkün ki AKP’li vekillerde merakla karışık bir sempati uyandırmış. Özellikle Babacan ekibinin sahaya çıkmasıyla meselenin AKP içerisindeki etkisini daha net görmek mümkün olacak.