Erdoğan’dan İmamoğlu’na tehdit: Hesabını vereceksin

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da 6 ay önce açılışı gerçekleştirilen Sultangazi Haseki Hastanesi’nin de içinde yer aldığı toplu açılış töreninde konuştu.

Müslüman Kardeşler Örgütü üyesi ve eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile 23 Haziran’da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında bağlantı kuran Erdoğan, “Pazar günkü seçimin diğer tarafında bize Mursi’yi hatırlatanlar var” ifadelerini kullandı. Erdoğan, şöyle devam etti: “Şu anda unutmayın Pazar günü yapılacak seçimde; bir tarafta bize Mursi’yi hatırlatanlar var diğer yanda adalet ile bu yolda yürüyecek olanlar var. Onun için şu 5 gün çok önemli; durmak yok, yola devam. Çok koşacağız, çok çalışacağız. Ben şunu söylüyorum. Zalimler için yaşasın cehennem.”

‘ÇALDILAR’ SAVUNMASI: “HUKUKİ DEĞİL SİYASİ”

Erdoğan, AKP tarafından dillendirilen “Çaldılar” iddiasına yönelik de açıklamalarda bulunarak, “Çaldılar ifadesi hukuki değildir ama siyasidir” diye konuştu. “Beyefendi alınmış. Binali Yıldırım kardeşimin rakibine söylüyorum” diyen Erdoğan, “Çaldılar ifadesi hukuki değildir ama siyasidir. Biz siyasiler birileri bir şeyi çaldıysa çaldı deriz. Hukuk ifadesi usulsüzlüktür. Burada hem usulsüzlük var hem yolsuzluk var. Müsaade edin de bunu söyleyelim. Seçimlerin yenilenmesi kararı hukuki bir sürecin ürünüdür. Biz bağırıp çağırmadık, YSK’ya çete demedik. Bizim edebimizde böyle bir şey yok” ifadelerini kullandı.

YSK’nin İstanbul seçiminin yenilenmesine ilişkin hukuksuz kararına ilişkin konuşan Erdoğan, “Seçimlerin yenilenmesi siyasi değil, hukuki bir sürecin ürünüdür” iddiasında bulundu.

Açıklamalarında İmamoğlu’nu hedef alan Erdoğan, “‘Mazbatamı aldım’ diyor. Sen mazbatanı İl Seçim Kurulu’ndan aldın, Yüksek Seçim Kurulu’ndan almadın, bu işleri daha bilmiyorsun, öğreneceksin. Biz Nasreddin Hoca gibi damdan düştük, bunların hepsini biliriz” açıklamasında bulundu.

Konuşmasının devamında İmamoğlu’nu tehdit eden Erdoğan, “‘Ordu Valisi’ne ‘basitlik’ dedim’ diyor. Dedin dedin, seçimden sonra da hesabını vereceksin. Bunun yanındakiler benim polislerime şerefsiz dedi. Biz ne valimize it dedirtiriz, ne de polisimize şerefsiz dedirtiriz. Utanmıyor musun ya, bunların hesabını soracağız. Herkes yerini haddini bilecek” dedi.

İSTANBUL’A SUYU KENDİSİNİN GETİRDİĞİNİ İDDİA ETTİ

İstanbul’a suyu kendisinin getirdiğini iddia eden Erdoğan, “Şimdi diyor ki, ‘Suyu ucuzlatacağım’. Hangi suyu ucuzlatacaksın? Dağları delerek İstanbul’a suyu bu kardeşiniz getirdi” ifadelerini kullandı.

“İstanbul, bizim ekibimizi 1994 yılından beri tanır” diyen Erdoğan, “Ancak benim Binali kardeşimin rakibi bunları hiç bilmiyor” dedi.

AKP’li Cumhurbaşkanı, İmamoğlu’nun vaatlerine de değinerek, ” İmamoğlu ‘Gençlere para vereceğim’ diyor, yalan söyleme, al bir yalanını daha yakaladım. Ben belediye başkanlığım döneminde gençlere burs veriyordum. Ancak CHP bunu Anayasa Mahkemesi’ne götürdü ve burs yasaklandı” diye konuştu.