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31.05.2019
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Erdoğan, Putin ile görüştü

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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

İkilinin görüşmesinde İdlib ele alındı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İdlib’de bir an önce ateşkesin sağlanması gerektiğini söyleyen Erdoğan, siyasi çözüm sürecine yeniden odaklanılması gerektiğini belirtti.

Erdoğan, ikili ilişkilerin olumlu gündemle ilerlediğini belirterek, G20 Zirvesi marjında Japonya’da Putin’le yapacakları görüşmede çalışmaların sonuçlarını değerlendirebileceklerini ifade etti.

KREMLİN’DEN AÇIKLAMA

Kremlin’in resmi internet sayfasından yapılan açıklamada ikilinin, başta Suriye konusu olmak üzere İdlib’deki durumun istikrara kavuşturulması ve İdlib’deki terör unsurlarına karşı etkili tedbirler için ortak çalışmaların artırılmasının önemine değindikleri belirtildi.

Ayrıca askeri teknik alanda işbirliği de dahil olmak üzere bir dizi ikili konuya da değinildiği belirtildi.


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Kaynak:AA

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