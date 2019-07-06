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06.07.2019
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Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Libya’da yaşanan krizin yanı sıra ikili ilişkiler ve bölgesel konular gündeme geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Erdoğan’ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bugün gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Libya’da yaşanan krizin yanı sıra ikili ilişkiler ve bölgesel konular masaya yatırılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız ayrıca Barents Denizi’nde yaşanan denizaltı kazasını büyük üzüntüyle takip ettiğini belirterek, bu elim olayda hayatlarını kaybeden Rus mürettebatın ailelerine sabır, dost Rus halkına başsağlığı dileğinde bulunmuştur” denildi.

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Kaynak:DHA

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