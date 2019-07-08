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08.07.2019
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Erdoğan S-400 için tarih vermedi: Israr etmeyin…

birgun.net birgun.net

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, S-400’lerin Türkiye’ye teslim edileceği tarihi açıklamadı.

Daha önce S-400’lerin Temmuz ortasında geleceği söylenmiş, çıkan haberlerde dün Rusya’dan kargo uçaklarına yüklenecek S-400 sisteminin, bugün Türkiye’ye geleceği öne sürülmüştü.

Erdoğan, konuyla ilgili gelen soru üzerine “S-400’ün yolculuk hazırlığı devam ediyor, tarih için ısrar etmeyin. Bizim kendileriyle mutabık kaldığımız tarihler var. Gelen tüm S-400’ler burada konuşlanacak, ülkemiz ve tüm dünya için hayırlı olsun” dedi.

S-400, aç-kapa bir sistem değil

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